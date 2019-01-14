FİNANS

Sanayi üretiminde sert düşüş!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2019 10:13 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Böylece sanayi üretimi 4 ay üst üste gerilemiş oldu.

Sanayi üretiminde sert düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı.

Sanayi üretimi, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 oranında düştü. Böylece sanayi üretimi 4 ay üst üste gerilemiş oldu.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.
Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi üretimi Türkiye İstatistik Kurumu

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