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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ekonomik görünüm günbegün canlanıyor. Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren büyüme eğilimine geçmiş durumdayız. Faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında kaldı. Ekonomiye olan güven artıyor, iç talep can

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ekonomik görünüm günbegün canlanıyor. Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren büyüme eğilimine geçmiş durumdayız. Faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında kaldı. Ekonomiye olan güven artıyor, iç talep can

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ekonomik görünüm günbegün canlanıyor. Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren büyüme eğilimine geçmiş durumdayız. Faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında kaldı. Ekonomiye olan güven artıyor, iç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz yani dış talep cephesi de aslında gayet kuvvetli. Dolayısıyla bu sene ekonomik büyümenin güçlendiği bir yoldayız."


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gümüşhane, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

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