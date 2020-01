Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

Vatandaşın gösterdiği ilgiden son derece memnuniyet duyduklarını vurgulayan Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yapılan araştırmanın sonuçlarını da paylaştı.

Varank, araştırmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Vatandaşımıza 'Bu aracı kaç kişi gördü?' diye sorulmuş. Vatandaşımızın yüzde 95,4'ü bu araçları görmüş ve Türkiye'nin Otomobili'nden haberdar olmuş. Bu projeyi destekleme oranı yüzde 97,6. Sanırım bu oranda Türkiye'de desteklenen başka proje görülmemiştir. Tasarımların beğenilme durumunu vatandaşlarımıza sormuşlar. Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98,4. Bu aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Burada önemli bir nokta var, soru sorulan katılımcıların sadece yüzde 55'inin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği ise yüzde 96,2. Türkiye'nin Otomobili'nin bir dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90,3. Gerçekten bu oranlar müthiş rakamlar. Türkiye genelinde 1500'den fazla denekle yapılmış bir araştırma. Bunu TOGG'dan bağımsız olarak bir firma çalışmış, bizimle paylaştılar. Yakında kamuoyuyla da diğer rakamları paylaşacaklar. Vatandaşımızın bu kadar toplumsal kabulle bu işe sahip çıkması hem bizim açımızdan gurur verici hem de bizleri önemli bir sorumluluğun altına soktu. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu projeyi an be an, gün gün takip ediyor. Bizler de Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni başarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."