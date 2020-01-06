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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

"(Türkiye'nin Otomobili) Para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin düşünüp, uygulayacağı metot olacak" - "Biz bu araçlarla yeni bir teknolojinin kapısını aralamış oluyoruz" - "Gemlik'te inşa edilecek fabrikanın temeli birkaç ay içinde atılacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin ön ödemeli sipariş uygulamasının daha başlamadığını belirterek, "Bu, marka lansmanı sonrası şirketin düşünüp, uygulayacağı metot olacak." dedi.

Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Otomobili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ön siparişin manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Varank, "Onun çağrısından sonra hem biz hem TOGG çok fazla talep alıyoruz. Aracı almak isteyenler, yurt içi ve dışından bayilik isteyenler, gönüllü çalışmak isteyenler, projede çalışacak öğrencilere burs vermek isteyenler. Bu taleplerin hepsini biz kaydediyoruz." diye konuştu.

Ön ödemeli sipariş modelinin teknik bir konu olduğuna dikkati çeken Varank, dünyada bu konuda hem başarılı hem de başarısız uygulamaların olduğunu anlattı.

Varank, ön ödeme alınarak sipariş kaydının yapılmadığına işaret ederek, "Bizi arayan herkesi kayıt altına alsak da bu, marka lansmanından sonra şirketin düşünüp, uygulayacağı metot olacak. Bu hem halkın sahiplenmesi hem de finansmanda kolaylık getirmesi açısından önemli uygulama. Bu konuda TOGG kararını kamuoyuyla paylaşacak. Şu aşamada para ödenerek ön sipariş modeli uygulaması başlamadı. Bunu TOGG ileriki günlerde ilan edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Lansman için yaklaşık 1,5 ay çalıştık"

Aracın lansman sürecinin heyecanı yükselttiğini anımsatan Varank, lansman için yaklaşık 1,5 ay çalışıldığını ve insanların etkilenmesini istediklerini söyledi. Ürün, geleceğin çizgilerini taşısa da bunun nasıl sunulduğunun da önemli olduğunun altını çizen Varank, çok sıkı çalışma yaptıklarını aktardı.

Varank, çok uygulanmayan bir yöntemin kullanıldığını ifade ederek, arabanın yerden hidrolik sistemle yukarı kaldırılıp, kendi etrafında döndürülmesinin oldukça riskli ancak çok etkileyici lansman metodu olduğunu kaydetti.

Söz konusu metot uygulanırken hiç olmayacak sorunlarla karşılaşma riskinin bulunduğunu belirten Varank, "Bu işte başarma şansınız da var, rezil olma şansınız da var. Devrim otomobilinde, benzin konmadığı için koca proje kenara itilmiş. Biz çok gayret gösterdik, çok güzel lansman oldu." ifadelerini kullandı.

Varank, Anadolu'da gittikleri her yerde insanların önce arabayı sorduğunu belirterek, önce teşekkür eden insanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdiklerini ve "Bize bunu başardığımızı, başarabileceğimizi göstermesi bizim için gurur verici" dedikten sonra konuşmaya başladıklarını, bunun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

- "Rekabetimizde hiçbir engel yok"

Otomotiv sektörünün yüz yıllık bir süreç olduğunu, çok geleneksel markaların bulunduğunu ancak elektrik bağlantılı ve otonom araçların yeni teknoloji olduğunu dile getiren Varank, "Biz bu araçlarla yeni bir teknolojinin kapısını aralamış oluyoruz. Yüz yıldır araba üreten firmalarla, yeni teknoloji gündeme geldiğinizde sizler yeni başlayan ülke olarak aynı seviyede işe başlamış oluyorsunuz. Bu fırsat penceresi onlar için de sizin için de aynı." diye konuştu.

Bakan Varank, aracı sıfırdan elektrikli olarak üretirken yeni teknolojileri, start-upların geliştirdiği teknolojileri de işin içine katacak şekilde proje geliştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu manada bizim bunlarla rekabetimizde hiçbir engel yok. Zaten dış basındaki yansımalarda, özellikle bizdeki muhalif medya ile karşılaştırdığınızda çok daha insaflı ve ayakları yere basan yorumları görebiliyorsunuz. Çünkü bu işin doğası bunu gerektiriyor. Çin'de de Avrupa'da da Amerika'da da bu işler, yeni çıkan firmalarlarla, elektrikli otomobil üretimiyle süreçler işliyor. Biz de bunu doğru zamanda yakalamış bulunmaktayız ve bunu doğru yerde yapıyoruz."

- "Araç piyasaya çıktığında altyapı hazır olacak"

Otomobilin 7-8 saatte ucuz maliyetle şarj edebileceğini dile getiren Varank, aracın kısa sürede şarj edilmesi istenilmesi durumunda bir altyapı ihtiyacının ortaya çıkacağını anlattı. Varank, "Bu altyapıyı oluşturmak için Çevre ve Şehircilik, Enerji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile çalışmalara başladık. Benzin istasyonlarının bunlara entegre edilmesi, fazla ziyaret edilen yerlerde 3-4 istasyonun zorunlu hale getirilmesi uygulamalarına yakın zamanda başlayacağız, bunun yol haritasını bitirmek üzereyiz. 2022'de araç piyasaya çıktığında altyapı hazır olacak." diye konuştu.

Aracın fiyatıyla ilgili soruya ise Varank, "Bugünden araçla ilgili bir fiyat verme şansımız yok. Bu ticari bir girişim. Bunun bütün çalışmalarını TOGG yapıyor. Aracın rakipleriyle rekabet edebilecek bir fiyatla piyasa çıkacağını söylüyorlar." dedi.

- "Fabrikanın temeli birkaç ay içinde atılacak"

Bursa Gemlik'te inşa edilecek fabrikanın temelinin birkaç ay içinde atılmasının planlandığını anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Şu anda 100-150 prototipi arkadaşlarımız üretecek. Bunların bir kısmı testlerde kullanılacak. 2022'nin başında muhtemelen fabrika çalışmaya başlar ve o yılın sonunda nihai üretimler yapılır hale gelir. 2022'nin sonunda Holografik Asistan Teknolojisi'ni belki de bu araçta göreceğiz, dünyadaki tek teknoloji olarak piyasaya çıkmış olacak. Bu sistem yolculukta birçok avantaj sağlayacak."

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
AA) Editör Masası Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı

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