Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin ön ödemeli sipariş uygulamasının daha başlamadığını belirterek, "Bu, marka lansmanı sonrası şirketin düşünüp, uygulayacağı metot olacak." dedi. Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Türkiye'nin Otomobili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ön siparişin manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Varank, "Onun çağrısından sonra hem biz hem TOGG çok fazla talep alıyoruz. Aracı almak isteyenler, yurt içi ve dışından bayilik isteyenler, gönüllü çalışmak isteyenler, projede çalışacak öğrencilere burs vermek isteyenler. Bu taleplerin hepsini biz kaydediyoruz." diye konuştu. Ön ödemeli sipariş modelinin teknik bir konu olduğuna dikkati çeken Varank, dünyada bu konuda hem başarılı hem de başarısız uygulamaların olduğunu anlattı. Varank, ön ödeme alınarak sipariş kaydının yapılmadığına işaret ederek, "Bizi arayan herkesi kayıt altına alsak da bu, marka lansmanından sonra şirketin düşünüp, uygulayacağı metot olacak. Bu hem halkın sahiplenmesi hem de finansmanda kolaylık getirmesi açısından önemli uygulama. Bu konuda TOGG kararını kamuoyuyla paylaşacak. Şu aşamada para ödenerek ön sipariş modeli uygulaması başlamadı. Bunu TOGG ileriki günlerde ilan edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Lansman için yaklaşık 1,5 ay çalıştık" Aracın lansman sürecinin heyecanı yükselttiğini anımsatan Varank, lansman için yaklaşık 1,5 ay çalışıldığını ve insanların etkilenmesini istediklerini söyledi. Ürün, geleceğin çizgilerini taşısa da bunun nasıl sunulduğunun da önemli olduğunun altını çizen Varank, çok sıkı çalışma yaptıklarını aktardı. Varank, çok uygulanmayan bir yöntemin kullanıldığını ifade ederek, arabanın yerden hidrolik sistemle yukarı kaldırılıp, kendi etrafında döndürülmesinin oldukça riskli ancak çok etkileyici lansman metodu olduğunu kaydetti. Söz konusu metot uygulanırken hiç olmayacak sorunlarla karşılaşma riskinin bulunduğunu belirten Varank, "Bu işte başarma şansınız da var, rezil olma şansınız da var. Devrim otomobilinde, benzin konmadığı için koca proje kenara itilmiş. Biz çok gayret gösterdik, çok güzel lansman oldu." ifadelerini kullandı. Varank, Anadolu'da gittikleri her yerde insanların önce arabayı sorduğunu belirterek, önce teşekkür eden insanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdiklerini ve "Bize bunu başardığımızı, başarabileceğimizi göstermesi bizim için gurur verici" dedikten sonra konuşmaya başladıklarını, bunun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

- "Rekabetimizde hiçbir engel yok" Otomotiv sektörünün yüz yıllık bir süreç olduğunu, çok geleneksel markaların bulunduğunu ancak elektrik bağlantılı ve otonom araçların yeni teknoloji olduğunu dile getiren Varank, "Biz bu araçlarla yeni bir teknolojinin kapısını aralamış oluyoruz. Yüz yıldır araba üreten firmalarla, yeni teknoloji gündeme geldiğinizde sizler yeni başlayan ülke olarak aynı seviyede işe başlamış oluyorsunuz. Bu fırsat penceresi onlar için de sizin için de aynı." diye konuştu. Bakan Varank, aracı sıfırdan elektrikli olarak üretirken yeni teknolojileri, start-upların geliştirdiği teknolojileri de işin içine katacak şekilde proje geliştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu manada bizim bunlarla rekabetimizde hiçbir engel yok. Zaten dış basındaki yansımalarda, özellikle bizdeki muhalif medya ile karşılaştırdığınızda çok daha insaflı ve ayakları yere basan yorumları görebiliyorsunuz. Çünkü bu işin doğası bunu gerektiriyor. Çin'de de Avrupa'da da Amerika'da da bu işler, yeni çıkan firmalarlarla, elektrikli otomobil üretimiyle süreçler işliyor. Biz de bunu doğru zamanda yakalamış bulunmaktayız ve bunu doğru yerde yapıyoruz."