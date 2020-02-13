Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank açıkladı! Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

"Aralık 2019'da sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı." bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:

"Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi."