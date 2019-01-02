FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı! 5 koldan destek müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da sanayicilere, girişimcilere ve sektöre yönelik araştırmacılar ile öğrencilere bütüncül bir model ile 5 koldan destek sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı! 5 koldan destek müjdesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar TL destek verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerini bünyemize kattık. Böylelikle, sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL'dir. Ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek TÜBİTAK

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