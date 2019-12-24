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Sanayide dijital dönüşüm, iş modellerini ve insan kaynaklarını değiştirecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 12:24 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel: - "Veriye ulaşımın kolaylaşması ve yapay zeka uygulamalarının artması ile geleneksel iş modellerinin değişmesi bekleniyor. Bu değişim sürecinde dijital dönüşümün işletmelerin olmazsa olmazı haline geleceğini söylemek mümkün"

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, sanayiciler ve öğrencilerle buluştuğu organizasyonlarda sektöre ışık tutuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, sanayicileri yeni endüstri evresi hakkında bilgilendirmek, Türkiye’de dijital fabrika konseptini yaygınlaştırmak ve Sanayi 4.0, dijital fabrikalar, robotlar konusunda öğrencileri bilinçlendirmek için pek çok organizasyona katılım sağlıyor.

Son olarak Internet of Things Türkiye ve Marmara Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Akıllı Endüstri Sohbetleri, TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından Adana'da gerçekleştirilen 1. Endüstri ve İşletme Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu'nun hayata geçirdiği 9. Gelişim Platformu ve Çukurova Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından organize edilen "Yazılım ve Teknoloji Zirvesi" etkinliği yapıldı.

Zirvede konuşan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory konseptinin yanı sıra Nesnelerin İnterneti (IoT), robot teknolojileri ve yapay zeka konularında bilgi verdi.

Sanayi 4.0'ın beraberinde getirdiği dijital dönüşüm ve akıllı üretim sistemlerinin, toplumları ve dünya dengelerini değiştirecek kavramlar olduğunu belirten Bizel, şunları kaydetti:

"Birbirine bağlı üretim makineleri ve insan etkileşimiyle birlikte yeni bir üretim anlayışının oluşacağı önümüzdeki dönemde sanayiciler, şehirler, devletler ve araştırmacıların sürekli gelişecek ve değişecek olan rekabet ortamına uyum sağlayabilmek amacıyla pek çok farklı alanda çalışmalara imza atacakları öngörülüyor. Sanayicilerin üretim aşamalarında, hükümetlerin ülke ve iletişim altyapılarında, yerel yönetimlerin şehir altyapılarında ve araştırmacıların Ar-Ge çalışmalarında öncelikleri Sanayi 4.0'ın gerekliliklerine yanıt verebilmek olacak. Bilişim ve teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde akıllı şehirler, akıllı binalar ve akıllı fabrikaların sayısının hızla artması bekleniyor. Mobil iletişim, giyilebilir cihazlar, akıllı araçlar, akıllı evler ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi teknolojiler çok daha geniş çapta ve daha güncel verilerin şirketlerin kullanımına açılmasına imkan tanıyacak. Bu noktada, veriye ulaşımın kolaylaşması ve yapay zeka uygulamalarının artması ile geleneksel iş modellerinin değişmesi bekleniyor. Bu değişim sürecinde dijital dönüşümün işletmelerin olmazsa olmazı haline geleceğini söylemek mümkün."

- "Yeni sanayi evresinin merkezinde hiç şüphesiz üretim bulunuyor"

Tolga Bizel, "Nesnelerin İnterneti" kavramının, nesne ve eşyanın internete bağlanarak veri alışverişi yapması ve bulut üzerinden hem insanlarla hem de birbirleriyle iletişim içerisinde olması şeklinde tanımlanabileceğini bildirdi.

Yeni sanayi evresinin merkezinde üretimin bulunduğunu aktaran Bizel, "Son dönemde şirketlerin ilgi odağı olan Sanayi 4.0 ve şirketlerin teknoloji yatırımları üzerinde büyük bir etki yaratan Nesnelerin İnterneti konusuyla birlikte teknoloji ve haberleşmenin önemi daha da artıyor. Bu noktada biz de Mitsubishi Electric olarak iş modellerimizi yeniden tasarlıyor ve performansımızı artırmak için teknoloji yatırımlarımızı hangi alanlara yoğunlaştırmamız gerektiğini belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

Köklü inovasyon mirası ve üstün teknolojileri ile geliştirdikleri yenilikçi çözümlerle fabrikaların altyapısını, sistemlerini ve proseslerini dijital çağa uygun şekilde dönüştürdüklerini kaydeden Bizel, Sanayi 4.0 evresinde fabrikaların en önemli gündem maddesinin, hızla değişen ve kişiselleşen insan ihtiyaçlarını en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek üretim bantları kurmak olduğunu ve dijital dönüşüm çağında makinelerin çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek, birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabilecek duruma geldiklerini bildirdi.

Bizel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sayede fabrikalardaki üretim hatlarının kişiselleştirilmiş ihtiyaçlara göre optimize edilmesi sonucunda pazardaki rekabet koşullarına ayak uydurmak daha kolay hale gelecek. Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine yanıtımız olan e-F@ctory ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmak mümkün. Bu süreçte robotlar arası veri transferinin de giderek hızlanması ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotlar, artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak kontrol edebiliyor. Bugün e-F@ctory ile robotlar, üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebiliyor. Bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazırlar. Çünkü e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor."

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