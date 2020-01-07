Sanayinin gelişiminde "savunma modeli"

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayileşme İcra Kurulunun kamu alımları da dahil olmak üzere Türkiye'nin sanayi politikalarının yönlendirilmesinde etkili olacağını belirterek, kurulun, bu alandaki yerlileşmenin sağlanması için bir düzen getireceğini ve mevzuatına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bakan Varank, AA muhabirine, kamu alımlarında yerli malının teşvik edilmesiyle, organize sanayi bölgeleri (OSB), sanayi siteleri ve endüstri bölgelerine yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamu alımlarının tüm dünyada yerlileşmeyi teşvik etmek için bir kaldıraç olarak kullanıldığını vurgulayan Varank, bu sayede hem ürünlerin yerlileştirildiğini hem de yerli firmaların güç kazandığını söyledi. - Kamu alımlarında yerli ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı Varank, Türkiye'de yerli malının kullanımıyla ilgili merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin kamu alımlarında zaman zaman sıkıntılar yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Yerli malını teşvik etmek için uygulamaya koyduğumuz birtakım programların tam olarak uygulanmadığına şahitlik ediyoruz. Türkiye'de orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin alımlarında yüzde 15 yerli ürünlere fiyat avantajı uygulama mecburiyeti var ama ihalelerde idareler bunun arkasından dolaşabilecek uygulamalara gidebiliyor. Bu bizim gerçekten sıkı takip ettiğimiz bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Eğer yerlisi varsa, mutlaka yerlisine yönelmeniz gerekiyor' talimatı var."

- "Mevzuatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor" Bu kapsamda uygulanan sanayi iş birliği projelerine de değinen Varank, ihaleye giren firmaların yerli katkı, teknolojik iş birliği, ihracat gibi konularda taahhütte bulunduğunu, buna göre bir puanlama yapıldığını ve idarelerin yerli bir katkı varsa Kamu İhale Kanunu'ndaki kısıtlamalara tabi olmadan çok daha esnek bir şekilde ihale yapabildiğini anlattı. Varank, kamu alımlarında yerli malının teşvik edilmesine verdikleri önemin altını çizerek, bu çerçevede 11. Kalkınma Planı'nda da yer alan Sanayileşme İcra Kurulunun oluşturulacağını ve bu kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceğini anımsattı. Bakan Varank, "Bu kurul Türkiye'deki sanayi politikalarının yönlendirilmesinde etkili olacak, kamu alımları da dahil olmak üzere kural koyucu olacak. Kamu alımlarıyla birlikte Türkiye'deki yerlileşmeyi sağlamak için bir düzen getirecek. Biz bunu çok önemsiyoruz. Mevzuatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu. - "Türkiye sanayisine yön verecek bir yapı"

Söz konusu kurulun Savunma Sanayii İcra Komitesi ile benzer bir yapıda olacağını belirten Varank, "Burada hedef kamu alımları da dahil olmak üzere Türkiye'deki sanayi politikalarına yön vermek. Savunma Sanayii İcra Komitesi çok önemli bir örnek. Savunma sanayisinde kamu alımlarıyla yüzde 20'lerdeki yerlilik oranlarını yüzde 70'lere çıkardık, çok akılcı politikalar uyguladık. Burada da Türkiye sanayisine yön verecek bir yapıyı en üst seviyede kurmak istiyoruz." dedi. - Firmalar ve kamu kurumlarına çağrı Kamu alımlarında yerli malı kullanımına ilişkin çağrıda bulunan Varank, şöyle devam etti: "Firmalarımıza çağrı yapmak istiyorum, eğer bir ihalede problem yaşıyorlarsa, ihale şartnamelerinde özellikle yabancıyı gösteren birtakım maddeler varsa lütfen bize başvursunlar, ben bizzat bunların takipçisi olacağıma söz veriyorum. Bakanlarımıza, kurumlarımıza telefon ediyorum, bundan da çekinmiyorum. Bir çağrıyı da kamu kurumalarımıza ve yerel yönetimlerimize yapmak istiyorum. Yerel yönetimler de bu manada çok önemli. Lütfen kamu alımlarında yüzde 15 fiyat avantajını uygulayın, gelin sanayi iş birliği projelerini beraber uygulayalım, yerli katkı payını artıralım. lütfen yerlisi varken yabancıyı işaret etmeyin, yabancıyı almaya yönelmeyin. Bu çok önemli bir husus."