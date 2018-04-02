Sanayiye verilen doğalgaza zam geldi!

BOTAŞ, santrallere ve sanayiye sattığı doğalgaz fiyatını 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere yüzde 9.7 arttırdı. BOTAŞ’ın yayımladığı yeni tarifeye göre; fiyatlarda yüzde 9.7’lik artış oldu.

ELEKTRİĞE DE ZAM GELMİŞTİ

Elektriğe yılbaşında yüzde 8.8 zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından meskenler için elektriğin bir kilovatı 36.1371 kuruş olarak belirlenmişti. Geçen hafta ise yapılan yüzde 2.89'luk zam ile bir kilovat elektriğin kuruşu 37.1251 kuruşa çıkarıldı.

EPDK kararına göre; EPDK Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ (TETAŞ) tarafından dağıtım şirketlerinin teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda, elektrik toptan satış fiyatı kWh başına 14.1 kuruş olacak.

Kararla, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda söz konusu tarifenin, kWh başına 21.81 kuruş olarak uygulanması da hüküm altına alındı.

Açıklamada, “Görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilere uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.”