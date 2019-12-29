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  4. Sandıklı’da otellerde doluluk yüzde yüze yaklaştı

Sandıklı’da otellerde doluluk yüzde yüze yaklaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 15:57 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcalarında yıl başına sayılı günler kala termal oteller doluk oranı yüzde yüzlere yaklaştı.Sandıklı’da yaklaşık 3 bin yatak kapasiteli Termal otellere günler öncesinden rezervasyon yaptıran müşteriler otellere gelerek yerleşmeye başladı.Otellerin yeni yıl paket programlarına katılan müşteriler yıl başı gecesi yapılacak gala etkinliklerinden de yararlanacaklar.Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SANHÜSADER) ve Park Otel Genel Müdürü Ahmet Yılmaz Yavuz, Sandıklı bölgesinde sağlık turizminin daha da geliştirilmesi ve yurt dışındaki hastaların kaplıca otellerine nasıl getirilebilir konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.Sandıklı’da acente kurduklarını ifade eden Yavuz, “kurduğumuz acente üzerinden SANHÜSADER derneğimiz ile birlikte çalışmalarımıza hız verdik.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcalarında yıl başına sayılı günler kala termal oteller doluk oranı yüzde yüzlere yaklaştı.
Sandıklı’da yaklaşık 3 bin yatak kapasiteli Termal otellere günler öncesinden rezervasyon yaptıran müşteriler otellere gelerek yerleşmeye başladı.
Otellerin yeni yıl paket programlarına katılan müşteriler yıl başı gecesi yapılacak gala etkinliklerinden de yararlanacaklar.
Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SANHÜSADER) ve Park Otel Genel Müdürü Ahmet Yılmaz Yavuz, Sandıklı bölgesinde sağlık turizminin daha da geliştirilmesi ve yurt dışındaki hastaların kaplıca otellerine nasıl getirilebilir konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Sandıklı’da acente kurduklarını ifade eden Yavuz, “kurduğumuz acente üzerinden SANHÜSADER derneğimiz ile birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Devletin yeni dönemde teşvikleri olacak bu teşviklerden de yararlanarak İnşallah Sandıklı’ya önümüzdeki günlerde geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi Fas, Hollanda ve İran’dan yaklaşık 300 kişilik bir gurubumuz Sandıklı’ya gelmişti. Nisan Mayıs aylarında da yaklaşık 700- 800 kişilik bir İran’lı gurubumuzuda Sandıklı’da ağırlayacağız” dedi.
Yeni yıl nedeniyle termal tesislerin tamamen dolduğunu belirten Yavuz şunları söyledi: “2019 yılının bitmesine az bir zaman kaldı. Afyonkarahisar bölgesinin en büyük ilçesi şehri şifa Sandıklı’da 3 tane 5 yıldızlı otel ve 1 belediye işletmemizde tüm termal tesislerimizin tamamı yüzde 90 doluluk ile çalışmakta. Bölgenin parlayan yıldızı demek istiyorum ben Sandıklı bölgesi için. Bölgedeki birçok otelde sanatçılarımız sahne alacak. Nadide Sultan, Mithat Körler, Doktor Bilal ve diğer otellerimizde yılbaşına dolu dolu girilecek. Yeni yılın bölgemiz, ülkemiz için sağlık mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor ve herkesin yeni yılını kutluyorum.”
GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından düzenlenen QM Awards 2019 ödüllerinde Türkiye’nin en iyi yönetilen Termal Oteli kategorisinde birincilik aldıklarını belirten Yavuz, “Türkiye genelinde böyle bir ödüle layık görüldük. Bizim için çok önemli bir ödül. Afyonkarahisar ve Sandıklı’dı Türkiye’de termal turizm adına parlayan bir yıldız oldu. Ben bu ödülü öncelikle personelime Sandıklı halkına ve Afyonkarahisar halkına hediye ediyorum” dedi.

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