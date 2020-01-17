Sanko Holding 2019'u başarılarla kapattı

Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makineleri başta olmak üzere farklı sektörlerde 14 bin çalışanıyla faaliyet gösteren Sanko Holding, araştırmada 4 yıldan beri en çok şirketi bulunan grup olarak 2019 yılını da zirvede tamamladı.

Şirketlerin 2018 yılı verileri üzerinden yapılan çalışmaya göre, listede Sanko Grubu şirketlerinden Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton, Sanko Pazarlama İthalat İhracat, TechData, Sanko Enerji, Sayınlar Gıda, Enko Enerji, MST İş ve Tarım Makinaları, Sanko Rüzgar ve Bartın Çimento yer aldı.

Sanko Holding açıklamasına göre, holding, ihracatta ve istihdamda elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında hayata geçirdiği projelerle de öne çıktı.

- İSO araştırmasında 8 Sanko şirketi yer aldı

Açıklamaya göre, araştırmada Sanko flamasını 5 şirketi dalgalandırdı.

Listede, Sanko Tekstil İşletmeleri, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton ile Sanko Pazarlama yer aldı. Böylelikle Sanko Holding şirketleri Capital 500’de de Gaziantep’in ve bölgenin adını üst sıralara taşıdı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ise Sanko Tekstil İşletmeleri, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton, Sanko Enerji ve Sayınlar Gıda Maddeleri, ikinci 500 arasına ise MST İş ve Tarım Makinaları, Bartın Çimento ve Sanko Rüzgar Enerjisi Sanko Holding’in üretimden gelen gücünü listeye yansıttı.

- Sanko Dış Ticaret, bölge ihracatının lideri

Sanko Holding’in 100’ü aşkın ülkeye ihracatını gerçekleştiren Sanko Dış Ticaret A.Ş., GAP Bölgesi illerinin yanı sıra, Kahramanmaraş, Mersin ve Adana’nın da ihracatta lider firması oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, en büyük 1000 ihracatçı arasında Sanko Dış Ticaret A.Ş. 48’inci, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 533’üncü sırayı aldı.