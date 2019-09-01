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Şanlıurfa'da toplu taşımaya zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar doğrultusunda ulaşıma zam yapıldı. Böylece tam bilet fiyatları 1 lira 75 kuruştan 2 lira 25 kuruşa yükseldi. Dün Ankara'da toplu taşımaya, geçtiğimiz günlerde ise İstanbul'da taksi ile minibüs fiyatlarına zam yapılmıştı.

Şanlıurfa'da toplu taşımaya zam

Ulaşım ve trafikle ilgili kurum ve kuruluşların bulunduğu (UKOME) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda tam bilet fiyatları 1 lira 75 kuruştan 2 lira 25 kuruşa çıkartılırken 60 dakika içerisinde ikinci binişlere yüzde 50 indirim sağlanacak. Ayrıca kişiselleştirmeler 10 TL’den 5 TL’ye indirilirken Osmanbey Kampüsü ve Organize Sanayi Bölgesi bilet fiyatı 2 buçuk liradan 2 lira 25 kuruşa indirildi.

ÖĞRENCİ FİYATLARINA ZAM

UKOME’de alınan karar ile öğrenci biniş fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 buçuk liraya, öğretmen biniş fiyatı 1 lira 75 kuruştan 2 liraya çıkartıldı.

Öte yandan öğrenci servislerinde düzenlemeye giden UKOME, 0-5 kilometre 160 TL, 5-10 kilometre 170 TL, 10-20 kilometre 180 TL ve 20 kilometreden sonra her kilometre için 1 buçuk lira olmasını kararlaştırdı.

Personel servislerinde ise, 0-5 kilometre 150 TL, 5-10 kilometre 160 TL, 10-20 kilometre 170 TL, 20 kilometreden sonraki her kilometre için 1 buçuk lira olması kararı alındı.

Büyükşehirlerde şehrin genelinde trafik ile ilgili kararları veren kurul olarak bilinen Ulaşım Koordinasyon Merkezinde Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra, İl Jandarma, Emniyet Müdürlüğü, Şehir Plancıları, 91. Karayolları Şubesi ve Şoförler Odası yer alıyor.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, dün toplu taşıma ücretlerine zam yapma kararı almıştı. Buna göre bir binişlik Ankarakart ücreti 3 lira 25 kuruş olurken zam kararında artan maliyetlerin etkili olduğu bildirilmişti.

İSTANBUL'DA TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Ağutos'ta aldığı karar doğrultusunda; kentte taksi ve minibüs ücretlerine yüzde 25 zam yapılmıştı. Böylece taksi açılış ücretleri 5 TL'ye, minibüste 0-6 kilometre 1,5 liraya, 6 kilometre sonrası 2 liraya, 0-2 kilometre aralığı ücret (indi-bindi) ise 2,5 liraya yükselmişti.

Kaynak: İHA

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