Şanlıurfa'da alabalık yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

YASİN DİKME - GAP'a hayat veren Atatürk Barajı havzasında alabalık tesislerinin sayısı artıyor. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa, son yıllarda balık üretimiyle de adından söz ettirmeye başladı. Bozova, Hilvan ve Birecik ilçelerinde Fırat Nehri'nin kıyısındaki alabalık tesislerinin sayısı 40'a yaklaştı. Havzada yılda 20 bin tonun üzerinde balık üretiliyor. Burada yetiştirilen alabalık ve somon çeşitli illerin yanı sıra Rusya, Ukrayna ve bazı Avrupa ülkelerine satılıyor. Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdinç Şahinöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havzadaki iç su balıkçılığının geliştirilmesi ve alabalık üretimi konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Son yıllarda bölgede büyük firmaların yanı sıra yüksekokuldan mezun olan öğrencilerin de balık çiftlikleri kurmaya başladığını belirten Şahinöz, şöyle konuştu: "Atatürk Barajı bölgesinde balıkçılık için önemli bir potansiyel var, bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Burada mevsimsel besi mümkün. Genellikle alabalık işletmelerinin dağlık, yüksek rakımlı bölgelerde bulunması nedeniyle alabalığın 1-1,5 yıl içinde kazanacağı ağırlık artışını, bölgemizde yaklaşık 6-7 ayda elde ediyoruz. Ekim-kasım aylarında 5-10 gram olarak kafeslere koyduğumuz alabalık yavruları, nisan-mayıs aylarında 250-300 gram ağırlığa ulaştığında hasat ediliyor. Bölgede yeni işletmelerin yanı sıra okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz de Bakanlığın sağladığı prosedür kolaylığıyla kendi işletmelerini kurmaya başladı."

- Atatürk Barajı göleti önemli bir rezerve sahip Bölgede kurulan işletmelere teknik destek sağladıklarını dile getiren Şahinöz, havzanın kapasitesinin yüksek olduğunu ifade etti. Şahinöz, şunları kaydetti: "TÜİK'in 2018 verilerine göre dünyada sektörde dönen rakam 200 milyar dolar gibi oldukça muazzam bir rakam. 2050'li yıllara kadar bu rakamın 400 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Sektörden Türkiye'nin aldığı pay 2018 yılı itibarıyla 1 milyar dolara yeni ulaşmış. Bu rakamın yukarılara çekilmesi, özellikle iç suyu havzalarında, Atatürk Barajı havzası da dahil atıl kapasitelerin değerlendirilmesiyle mümkün. Son yapılan rezerv hesaplama çalışmalarına göre Atatürk Barajı havzasında hali hazırda müsaade edilen binde 1'lik alanda üretim yapıldığında alabalık için yıllık 116 bin ton üretim gerçekleştirmek mümkün. Baraj havzasında kurulan ve kurulma aşamasında olan işletmelerde üretim arzu edilen seviyede değil. Atatürk Barajı göleti gerektiği şekilde değerlendirilmesi halinde balık üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olacaktır. Bu kapsamda Harran Üniversitesi olarak vatandaşların desteklenmesi için çaba sarf ediyoruz."