Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 967'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 5, 21, 22, 31 ve artı 3 olarak belirlendi.

(Sürecek)

