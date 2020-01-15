Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 970. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 17, 18, 23, 26 ve artı 4 olarak belirlendi.

(Sürecek)

