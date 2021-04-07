Şans Topu çekilişi saat kaçta? 7 Nisan Şans Topu sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyununda, bu akşamın talihlileri saat 20.00’da gerçekleşecek olan çekilişin ardından belli olacak. Çekilişi anlık olarak takip etmek isteyenler ise MP Tv kanalı üzerinden sonuçları izleyebilecek. Çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak.

7 Nisan Şans Topu çekilişi sayılı dakikalar sonra açıklanacak. Her hafta Çarşamba ve Cuma günü gerçekleştirilen Şans Topu oyununda bu akşamın talihlileri belli olacak. 7 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler MP Tv kanalı üzerinden çekilişi canlı olarak takip edebilecek. Sonuçlar ise millipiyangoonline adresi üzerinden, çekilişin hemen ardından biletlerini sorgulayabilir. İşte, 7 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları...

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.



