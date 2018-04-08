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Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Asgari ücretle çalışanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" dedi.

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Büyüme rakamlarıyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Şu anda 28 milyon istihdam oranına ulaşmışız. 31 milyon kişi iş gücüne katılmış, son 1 sene içerisinde 250 bin yeni iş yeri açılmış. 2002 yılında 900 binmiş işleri sayısı bugün 1 milyon 800 bine ulaşmış, emekli sayımız şu anda 12 milyon 125 bin kişiye ulaşmış durumda. Bu rakamlar çok büyük rakamlar dünyayla kıyasladığımız zaman" dedi.

DESTEK DEVAM EDECEK

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, "Şimdi daha da güçlü bir paketle tüm çalışanların asgari ücret üzerinden desteklerini bu yıl da devam ettiriyoruz işverenlerimiz açısından" diyen Sarıeroğlu, "Asgari ücretle ilgili yılın başında yılın sonunda gelir vergisi dilimi sebebiyle ortaya çıkan kayıpları bundan sonra kesin olarak önlemek için istihdam paketimizde kesin hüküm kondu. Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret vergi dilimi
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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