Sarıeroğlu'ndan kadroya geçen taşeron açıklaması

Taşerona kadro süreci 2 Nisan itibariyle sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, süreçten kaç işçinin faydalandığını açıkladı.

Sarıeroğlu, alt işveren işçilerinin kamuda istihdam edilmesine ilişkin, "Sadece Ankara'da 66 bin 510 kardeşimiz bu imkandan faydalandı" dedi.

Sarıeroğlu yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız" dedi.

Jülide Sarıeroğlu, "Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.