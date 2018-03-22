Sarıeroğlu: SGK'da fişleme söz konusu olamaz

Bakan Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bilgilendirme Toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan vergisini düzenli ödeyenlere yönelik dara düştüğünde el uzatma projesiyle ilgili benzer bir projenin, prim borçlarını düzenli ödeyenler için de olup olmayacağı sorulan Sarıeroğlu, aynı çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Biz bu sigortalılarımızın sistemden çıkmasını istemiyoruz o nedenle Maliye Bakanlığı ile aynı kriterlerle çalışmamızı gerçekleştiriyoruz, Bakanlar Kurulunda tamamlanmak üzere, tamamlandıktan sonra devreye sokacağız. Şuanda sigorta hizmetlerinden faydalanan 35 milyon bağımlı dediğimiz grubumuz var, bunlarla ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak" bilgisini verdi.

Ev kadınlarının sigortalı olması konusunda çalışma olup olmadığı ve evden emeklilik sistemine kaç kişinin dahil olduğu sorulması üzerine Sarıeroğlu, en hassas olunan konulardan birinin kadınlar ve kadınların çalışma hayatına girişi olduğunu belirterek, bu alanda çok önemli uygulamaların devreye sokulduğunu kaydetti. Sarıeroğlu, "Ev hizmetlerinden faydalanan sigortalı sayımız 40 bin. Önümüzdeki dönemlerde kadın odaklı çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"SUT HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRACAK"

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ve kapsamı hakkında bilgi veren Sarıeroğlu, 7 binin üzerinde bir kalem söz konusu olduğunu aktardı ve "Çok kapsamlı ve her bir kalemin maliyet analizleri yapılarak bir çalışma içerisinde olduk. Bunu gerçekleştirirsek, bu alandaki kaliteyi daha da arttıracağımıza inanıyoruz. Üniversite hastanelerimiz için şuanda global bütçeden yaklaşık 10 milyarlık bir ödememiz söz konusu. Üniversite hastanelerimizin daha rahat hareket etmesine, gelirlerini daha da arttırmalarına katkı sağlamış olacağız. Ameliyat, laboratuvar işlemleri, acil hallerdeki işlemler ve tüm başlıklar SUT içerisinde düzenleyeceğimiz başlıklar olacak. Hizmet kalitemizi arttıracak bir bakış açısıyla oluşturduğumuz bir sistem olacak" ifadelerinde bulundu.

SGK TARAFINDAN FİŞLEME İDDİALARI

OHAL'in ardından kapatılan iş yerleriyle ilgili SGK tarafından fişleme yapıldığı iddialarına yanıt veren Sarıeroğlu, bu konuda haksız ithamlarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "Biz sigortayla ilgili verileri tutan bir kurumuz, fişleme gibi bir durumun içerisinde olmamız söz konusu olamaz. Kişilerin işten ayrılma veya aylık bağlanılacak kişilerle ilgili bir tasvir, kodlama sistemimiz var. Örneğin istifa edenleri 3 numarası ile bir sınıf altında, diğer taraftan ölüm nedeniyle işinden ayılmış kişi için başka, mağduriyet söz konusu olan kişilere başka bir numara veriliyor. KHK ile oluşturulan ihraç süreçleri ülkemizde uygulanan yeni bir süreç, bu anlamda iş yerlerinin kapatılması nedeniyle işten ayrılanları bunları 36, ihraç edilenleri 37 kodu altında numaralandırdık. Bu kimseye açık değil, kendi gerçekleştireceğimiz işlemlerle ilgili bir düzenleme. Rutin bir kod verme işlemi olarak değerlendirilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

SGK'nın tüm istatistiklerinin web sitesinde yayınlandığının altını çizen Sarıeroğlu, "Rakamları kaçırma, gölgeleme yaklaşımımız yok" diyerek, bir önceki Aralık ayından Aralık ayına kadar kursiyer stajyer dahil olmadan artı istihdam sayısının 1 milyon 498 bin kişi olduğunu söyledi. Şuanda 12 aylık güncel verilere bakıldığında ise Ocak ayından Aralık ayına kadar 4A sigortalıların kamu özel stajyer kursiyer dahil rakamın 1 milyon 681 bin 208 kişi, stajyer kursiyer olmadan 1 milyon 361 bin 872 kişi olduğunu ekledi.