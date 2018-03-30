FİNANS

Taşerondan kadroya geçenlere izin müjdesi!

30 Mart 2018 13:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 4 C'den 4 B'ye (taşerondan kadroya) geçen çalışanların izin sürelerinde düzenleme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Taşerondan kadroya geçenlere izin müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İstanbul'da, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2017 Ödül Töreni"nde konuştu.

 

İşçilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Sarıeroğlu, taşeron konusunun bu hafta son viraja girdiğinin altını çizdi. Bakan Sarıeroğlu, "Çalışmalarımızda Allah'a çok şükür büyük bir aksaklık yaşamadık. Biraz algı operasyonlarına, bilgi kirliliklerine maruz kaldık ama sağlıklı bir şekilde yürütmüş durumdayız" diye konuştu.

 

Sarıeroğlu, 4C'den 4B'ye geçişlerle ilgili de şunları kaydetti:

 

"Dün akşam itibarıyla 4C'den 4B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili de kararnamemiz Resmi Gazete'de yayımlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışı ile izin sürelerini düzenleyerek 4C'den 4B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Dün yaptığımız Kamu Personel Danışma Kurulu'nda bu konularla ilgili adım attık."

 

Sarıeroğlu, bu süreçte katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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