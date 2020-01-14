FİNANS
  4. Sarımsak halde 35, pazarda 80 lira

Sarımsak halde 35, pazarda 80 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

Adana’da halde 30 ile 35 lira arasında satılan Kastamonu Taşköprü sarımsağı pazarda 80 liradan satılıyor. Kiloyla sarımsak alamayanlar için de pazarcı esnafı 1 baş sarımsağı 5 liradan satıyor.

Adana’da halde 30 ile 35 lira arasında satılan Kastamonu Taşköprü sarımsağı pazarda 80 liradan satılıyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Başkanı Ali Batman ise, “6 aydır Adana halinde hiç sarımsakta artış olmadı ama tezgahta çok fahiş fiyattan satılıyor” dedi.

Kiloyla sarımsak alamayanlar için de pazarcı esnafı 1 baş sarımsağı 5 liradan satıyor.

'DENETİM YAPILMIYOR, FİYATLAR DA ARTIYOR'

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Başkanı Ali Batman, “Sarımsak hem ithal var hem de yerli üretimimiz var. Kastamonu sarımsağı 30-35 lira. Kahramanmaraş’ta üretilen sarımsak ise 20-25 lira. Çin ve İran’dan gelen sarımsaklar yenecek durumda değil. Bizim hallerimizde bir artış olmadı ancak market ve pazarlarda artış var. Onun da nedeni denetim yapılmıyor. Eğer denetim yapılsa vatandaş ucuz yemeye devam eder” diye konuştu.
Batman, pazarlarda yüksek fiyatlara satılan sarımsak ile ilgili, “6 ay diliminde hiç sarımsakta Adana halinde artış olmadı ama tezgahta çok fahiş fiyattan satılıyor” dedi.

'NE KADAR PAHALI OLURSA O KADAR İYİ SATILIYOR'

Pazarda ise 80 liradan Kastamonu Taşköprü sarımsağı ile ithal sarımsak satan Ali Demir isimli satıcı, “Vatandaşın durumu iyi. Ne kadar pahalı olursa o kadar iyi satılıyor. 80 liradan 15 liraya kadar sarımsak var. Kastamonu Taşköprü sarımsağı büyükleri 80 lira. Vatandaş en çok Çin malını alıyor. Onunda kilogram fiyatı 30-35 lira. 1-2 tane sarımsak alıyor ancak” ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş ise artan fiyatlar nedeniyle sarımsak alamadığını belirtti.

Başka bir vatandaş, “1 baş sarımsağa gücümüz yetiyor. Alamıyoruz. 1 baş veya yarım baş alıyoruz” diye konuştu.

80 liralık Kastamonu Taşköprü sarımsağından 20 liralık alan vatandaş da, “Ben kendi yerli malı sarımsağımı yemek istiyorum. Bütün tohumlar ithal. Yerlinin lezzetini vermiyor” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
TÜİK - Perakende satış hacmi yıllık yüzde 8.5 arttı (2)TÜİK - Perakende satış hacmi yıllık yüzde 8.5 arttı (2)
TÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Aralık’ta yüzde 2.17 arttıTÜİK-Tarım ürünleri üretici fiyatları Aralık’ta yüzde 2.17 arttı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sarımsak, fiyat,

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarım ürünleri ihracatında sert kabuklu meyveler lider

Tarım ürünleri ihracatında sert kabuklu meyveler lider

Palandöken: “Dünyanın her yerinde çocuk çocuktur”

Palandöken: “Dünyanın her yerinde çocuk çocuktur”

Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı

Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı

Vodafone, çevresel etkisini yarıya indirecek

Vodafone, çevresel etkisini yarıya indirecek

TÜİK - Toplam ciro yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttı

TÜİK - Toplam ciro yıllık yüzde 14.8, aylık yüzde 0.3 arttı

(Özel) 3 şehre hizmet verecek olan barajda çalışmalar devam ediyor

(Özel) 3 şehre hizmet verecek olan barajda çalışmalar devam ediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.