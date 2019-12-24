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Sarıtepe ve Demirciler RES’leri el değiştirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 12:13 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji, Sarıtepe ve Demirciler RES’lerine sahip Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ’nin yüzde 100 hisselerini Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’ye satma kararı aldı.Zorlu Enerji, Sarıtepe ve Demirciler RES’lerine sahip Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ’nin yüzde 100 hisselerini Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’ye satma kararı aldı.

Zorlu Enerji, Sarıtepe ve Demirciler RES’lerine sahip Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ’nin yüzde 100 hisselerini Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’ye satma kararı aldı.

Zorlu Enerji, Sarıtepe ve Demirciler RES’lerine sahip Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ’nin yüzde 100 hisselerini Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’ye satma kararı aldı. Zorlu Enerji, 135 MW kurulu gücü bulunan Gökçedağ Santrali’ni ise işletmeye devam edecek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Anlaşmayla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji’nin portföyü 712 MW’a ulaşacak.

"Hedef yeni yatırımlarla büyümek ve piyasa değerini artırmak"
Konuyla ilgili açıklama yapan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, satış işlemi ile önemli bir sermaye dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, stratejik olarak RES geliştirme ve işletme alanından çıkmak gibi bir kararlarının olmadığını, önümüzdeki dönemde rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim projelerini değerlendirebileceklerini belirtti.

Ak, "Bu satış ile sermaye yapımızı daha da güçlü hale getiriyoruz. Büyüme stratejimiz kapsamında şirketimize değer katmak için sermayenin geri dönüşümünü sağlıyoruz ve daha güçlü yatırımlara hazırlanıyoruz. 2019 yılı içinde sadece elektrik dağıtımına 1 milyar Türk lirası yatırım yaptık. Yurtiçinde ve yurtdışında; jeotermal, rüzgar, güneş yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Halihazırda Pakistan’da bulunan rüzgar santralimize ilaveten güneş santrali yatırımımıza hız veriyoruz ve Filistin’de güneş santrali kurmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Ak, Zorlu Enerji’nin, sermaye piyasalarındaki güçlü değerini hatırlatarak, daha da büyümek için çalışmalara devam edeceklerini ve ikincil halka arz gibi seçeneklerin de gündemde olduğunu açıkladı. Temel hedeflerinin, şirketin değerini artırmak olduğunu vurgulayan Ak, "Çevresel ve sosyal yatırım klasmanındaki yükselişimize devam etmek adına ESG (Environment Social Governance - Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) reytingimizi artırmak amacıyla hem sürdürülebilirlik hem de karbon ayak izi kapsamında çalışmalarımız sürüyor. Yanısıra elektrikli araç şarj istasyonları ve elektrikli araç paylaşım platformu alanında da büyüme hedefimiz var” diye konuştu.

Karabeyoğlu: "1000 MW güce ulaşma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"
Sarıtepe-Demirciler RES projesinin hisse alımını değerlendiren Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, şirket olarak hidro, rüzgar ve güneşte yerli ve yenilenebilir enerji üretim alanında dengeli bir portföy oluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.

Yerli ve yenilenebilir enerji alanında dengeli bir portföy oluşturmaya devam ettiklerini anlatan Karabeyoğlu, "Gerek kendi santrallerimizi inşa ederek, gerekse yeni alımlar yaparak 1000 MW güce ulaşma hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan sonraki süreçte de yenilenebilir enerji alanında satın almalar ve kendi tesislerimize ek kapasite kurulumlarına devam edeceğiz” diye konuştu.

Zorlu Enerji’nin satış sonrası üretim portföyünde yurt içinde 7 hidroelektrik, 1 rüzgâr, 4 jeotermal ve 3 doğal gaz santrali, yurt dışında ise Pakistan’da 1 rüzgâr ve İsrail’de 3 doğal gaz santrali yer alacak. Şirketin toplamda 1,006 MW büyüklüğünde olan toplam kurulu gücünün yüzde 61’i yenilenebilir kaynaklara dayanırken Türkiye’deki kurulu gücünün ise yüzde 85’i yenilenebilir enerjiden oluşuyor.
Öte yandan Sarıtepe - Demirciler RES hisse alım anlaşmasıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin toplam portföyü 632 MW gücünden 712 MW’a ulaşırken, şirket 2020 yılı sonuna kadar toplam kurulu gücünü 1000 MW’a yükseltmeyi hedefliyor.

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