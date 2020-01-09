Sarkoidoz hastalığı tüm organları etkileyebiliyor

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Uzm. Dr. Hamza Ogun, "Sarkoidozun nedeni bilinmiyor, ancak vücudun bağışıklık sisteminin bilinmeyen bir maddeye cevap vermesinden kaynaklandığı düşünülüyor. En sık akciğer ve lenf bezlerini tutmakla birlikte gözleri, cildi, kalbi ve diğer organları da etkileyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzm. Dr. Hamza Ogun, sarkoidozun, vücudun herhangi bir yerinde küçük çapta iltihaplı hücre (granülom) toplanması ve büyümesiyle karakterize edilen bir hastalık olduğunu belirtti.

Ogun, hastalığın en sık akciğer ve lenf bezlerini tuttuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak gözleri, cildi, kalbi ve diğer organları da etkileyebilir. Sarkoidozun nedeni bilinmemektedir, ancak vücudun bağışıklık sisteminin bilinmeyen bir maddeye cevap vermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bazı araştırmalar; bulaşıcı ajanların, kimyasalların, tozun ve vücudun kendi proteinlerine karşı potansiyel anormal bir reaksiyonun, genetik olarak yatkın kişilerde granülom oluşumundan sorumlu olabileceğini göstermektedir.