Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites

Otomobil satış adetleri 2019'da önceki yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payının yüzde 65,19'dan yüzde 66,48'e çıkması, satılan her 10 otomobilden yaklaşık 7'sinin otomatik vites olduğunu ortaya koydu.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 22,85 gerileyerek 479 bin 60 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazar, 2018 yılında 620 bin 937 adet olmuştu.

2019'da bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 20,37 azalarak 387 bin 256, hafif ticari araç satışları da yüzde 31,8 gerileyerek 91 bin 804 adet oldu.

2018'de 317 bin 39 olan otomatik şanzımanlı otomobil satış adedi, geçen yıl 257 bin 454'e geriledi. Bu da yüzde 18,79'luk azalışa işaret etti.

2019 yılında otomobil satış adetleri önceki yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı ise yüzde 65,19'dan yüzde 66,48'e ulaştı. Böylece satılan her 10 araçtan yaklaşık 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.