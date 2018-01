Satış belge bedelleri açıklandı

Bakanlığın "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilere yönelik toptan satış belgeleri bedeli bu yıl için 5 bin 750 lira, söz konusu ürünlerin perakende satış belgeleri il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde 300 lira, ilçe merkezlerinde 210 lira, diğer mahallerde 75 lira olarak uygulanacak.

Açık içki satış belgeleri bedelleri de il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bin 240 lira, diğer mahallerde 480 lira olarak tespit edildi.

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi için de il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 3 bin 35 lira, diğer mahallerde 2 bin 760 lira ödenecek.





TESİS KURMA UYGUNLUK BELGELERİ

Bakanlığın bir diğer tebliği ile de bu yıl uygulanacak tütün tesisi kurma, proje tadilatı uygunluk belgesi ve bandrol hizmet bedelleri belirlendi.

Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretimi tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 14 bin 696 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 178 lira alınacak.

Proje tadilatı uygunluk belgesi de sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 14 bin 696 lira, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 178 lira olarak uygulanacak. Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 2,75 lira alınacak.

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 85 bin 340 lira, söz konusu yetki belgelerinin yıllık olarak süre uzatımı için 7 bin 164 lira talep edilecek.

Öte yandan, tesis kurma uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 14 bin 696 lira, proje tadilatı uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 2 bin 752 lira, her bir piyasaya arz uygunluk belgesi için 2 bin 762 lira ödeme yapılması gerekecek.

Makaron ithalatı uygunluk belgesi için 2 bin 762 lira, bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 13,80 lira alınacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında, üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına veya proje tadilatı uygunluk belgesi karşılığında her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 7 bin 725 lira ödenecek.

Piyasaya arz uygunluk belgesi ve yaprak sigara kağıdı ithalatı uygunluk belgesi için 2 bin 762 lira ve her bin adet yaprak sigara kağıdının satış hizmet bedeli olarak 58 kuruş alınacak.

TÜTÜN ÜRETİMİNİN BEDELLERİ

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınması gereken; tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleriyle vize bedelleri de bu yıl için şöyle belirlendi:

- Tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi: 43 bin 800 lira

- Tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi: 87 bin 600 lira

- Tütün ticareti yetki belgesi: 43 bin 800 lira

- Tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri: Yıllık 4 bin 380 lira

Söz konusu tebliğler 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.