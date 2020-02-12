Satış sonrası hizmet zorunluluğu olan ürünlere yenileri eklendi

Yetkili servislere Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'nin verilmesi yetkisinin yalnızca bakanlık ve Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) uhdesinde olduğu düzenlendi ve TSE tarafından verilen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'nin sadece bakanlığa bildirilen yetkili servisler için zorunlu olduğu hükme bağlandı.

Tüketicilerin yetkili servis istasyonlarını aradığında çağrı merkezi ve benzeri uygulamalar sonucunda telefonda bekletilerek olağan ücret tarifesinden daha fazla telefon ücretine maruz kalmalarının önüne geçebilmek adına düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle tüketicilerin yüklü telefon faturaları ile karşı karşıya kalması ve haklarını ararken ekonomik menfaat kaybına uğraması gibi olumsuz uygulamaların önüne geçilmesi amaçlandı.

Yeni ürünler listeye eklendi

Son yıllarda tüketiciler tarafından kullanımının oldukça yaygınlaşması ve satış sonrası montaj, bakım ve onarım konusunda tüketici şikayetlerinin artmaya başlaması nedeniyle yönetmeliğin ekli listesine, görme engelliler için kitap okuyucu, tablet, sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı ev ve otomasyon sistemi, hidromasaj sistemi ve jakuzi, duşakabin, akıllı TV kutusu (set top box ve benzeri), drone, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu "scooter", yat, elektrikli kay kay, çocuklar için akülü araç, akıllı saat ve bileklik, dalış saati/bilgisayarı, cam balkon ve elektrikli panjur gibi ürünler eklenerek, bu ürünler için de satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü öngörüldü ve tüketicilerin hakları güvence altına alındı.

Servis sayıları düzenlendi

Tüketiciye yönelik ürünlerle ilgili kurulması zorunlu olan servis sayıları, ürünün niteliği ve kullanım yaygınlığı dikkate alınarak yeniden belirlendi, bazı ürünler için servis sayıları artırılırken bazı ürünler için azaltıldı. Kurulması zorunlu olan servis sayıları gerek tüketiciler gerekse firmalar açısından daha optimum bir sayıda belirlenerek, yatırım ortamının ve tüketiciyi koruma alanının iyileştirilmesi amaçlandı. Ayrıca sektörel tutarlık açısından da servis sayılarında bazı değişiklikler yapıldı.