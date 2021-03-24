FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Savunma Sanayii Başkanı'ndan teknoloji çağrısı

Savunma Sanayii Başkanı'ndan teknoloji çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 15:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, savunma sanayisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ederken üniversitelerden geleceğin teknolojileri konusunda katkı beklediklerini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı'ndan teknoloji çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, video konferans yöntemiyle katıldığı İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü tarafından düzenlenen Savunma Teknolojileri Günleri programının açılışında yaptığı konuşmada, bir ülkenin bağımsız olarak yaşamasının, geleceğinin teminatının gücünden kaynaklandığını vurguladı.

Türkiye'nin savunmadaki gücünü artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bu hazırlığı yapma konusunda yılların belirli ihmalleri veya farkında olmama durumları, bazı engellemeler, bazı çalışmaların akamete uğraması söz konusu. Bu akamete uğramanın, duraklamaların en büyük sebebinin de irade ve inanç eksikliği olduğunu görüyoruz. Bugün bu irade eksikliği yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız özellikle savunma sanayisi konusunda büyük desteklerini her zaman vurguluyorlar. Bu da demek ki siyasi irade olarak savunma sanayisine çok önem veriliyor. Yerli ve milli ürünler konusunda hiçbir taviz verilmemesi gerektiğinin altı çok kalın şekilde çiziliyor. Bizim görevimiz de bunu gerçekleştirmek."

Türkiye-Çin ilişkileri birçok alanda gelişiyorTürkiye-Çin ilişkileri birçok alanda gelişiyor

Demir, bir yandan konvansiyonel teknolojiler, uygulamalar peşinde koşarken diğer taraftan geleceğin teknolojilerine yönelik çalıştıklarını ifade etti.

Özellikle üniversitelerden geleceğin teknolojileriyle ilgili ufuk açıcı proje ve fikirlerle gelmelerini beklediklerini dile getiren Demir, "Teknoloji derinliği, odaklanma konusunda da üniversitelere önemli görevler düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisinde geliştirilecek bir teknolojinin çok çeşitli alanlarda kullanımının da mümkün olduğuna işaret eden Demir, bu alanda yapılacak çalışmalar ve gelişmelerin ülkenin genel ekonomisi ve kalkınmışlığına çok büyük katkıda bulunacağını bildirdi.

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da üniversite-sanayi iş birliğini her zaman öncelikli gündem maddesi haline getirdiklerini ve buna göre çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarını her zaman ilk öncelik olarak gördüklerini vurgulayan Koyuncu, bu alanların aynı zamanda ülke ekonomilerini de doğrudan etkilediğini dile getirdi. Koyuncu, şunları kaydetti:

"Üstelik, iş bir de savunma sanayisine geldiğinde, diğer sektörlere nazaran birtakım farklılıklar ve aciliyetler de ortaya çıkabilmektedir. Hal böyle olunca da teknolojik gelişimi sürekli takip ederek bilgilerimizi daima güncel tutmamız gerekmektedir. İTÜ ile savunma sanayimizin bir araya geldiği böylesi etkinlikler mevcut iş birliklerini güçlendirmek ve artırmak anlamında son derece önemlidir. Bu etkinlikle birlikte, savunma sanayimizde Ar-Ge'ye yapılan yatırımlar, sağlanan kaynaklar, geleceğin politikaları konusunda İTÜ'lü akademisyenlerin ve öğrencilerin farkındalığının artırılması sağlanırken, bir yandan da İTÜ'nün akademik gücü, laboratuvar kabiliyetleri ve sahip olduğu nitelikli öğrenci profili konusunda savunma sanayimizde faaliyet yürüten kurum ve kuruluşların farkındalığının artırılması da amaçlanıyor. İnşallah, böylesi etkinlikler sayesinde İTÜ ile savunma sanayimiz arasındaki iş birliklerini güçlendirmeye dönük somut adımlarımız daha da artacaktır."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
IMF'den 650 milyar destek!IMF'den 650 milyar destek!
Uzman erbaş maaşları arttı!Uzman erbaş maaşları arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa flaş çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa flaş çağrı
'Beni görevden aldırtmak istedi, ilk defa burada söylüyorum'
'Beni görevden aldırtmak istedi, ilk defa burada söylüyorum'
'Gram altın 600 lira olabilir'
'Gram altın 600 lira olabilir'
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem!
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem!
Artık Bitcoin ile Tesla alınabilir
Artık Bitcoin ile Tesla alınabilir
Açığa satış işlemi bugün de uygulanıyor!
Açığa satış işlemi bugün de uygulanıyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Can eriğinin fiyatı düştü, aşerenler pazara koştu
Can eriğinin fiyatı düştü!
IMF toparlanmaya destek için 650 milyar kaynak hazırlığında
IMF'den 650 milyar destek!
İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı
İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı
Aracı olanlar dikkat: Plaka girmek zorunlu olacak!
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem!
Tüketici güveni endeksi Mart’ta arttı
Tüketici güveni endeksi Mart’ta arttı
Altın ne zaman yükselir? Uzmanlardan, 'Altın yükselecek mi?' yorumu...
Altın ne zaman yükselir?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.