Savunma Sanayii Başkanı'ndan teknoloji çağrısı

"Bu hazırlığı yapma konusunda yılların belirli ihmalleri veya farkında olmama durumları, bazı engellemeler, bazı çalışmaların akamete uğraması söz konusu. Bu akamete uğramanın, duraklamaların en büyük sebebinin de irade ve inanç eksikliği olduğunu görüyoruz. Bugün bu irade eksikliği yok. Sayın Cumhurbaşkanı 'mız özellikle savunma sanayisi konusunda büyük desteklerini her zaman vurguluyorlar. Bu da demek ki siyasi irade olarak savunma sanayisine çok önem veriliyor. Yerli ve milli ürünler konusunda hiçbir taviz verilmemesi gerektiğinin altı çok kalın şekilde çiziliyor. Bizim görevimiz de bunu gerçekleştirmek."

Türkiye'nin savunmadaki gücünü artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Demir, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, video konferans yöntemiyle katıldığı İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü tarafından düzenlenen Savunma Teknolojileri Günleri programının açılışında yaptığı konuşmada, bir ülkenin bağımsız olarak yaşamasının, geleceğinin teminatının gücünden kaynaklandığını vurguladı.

Demir, bir yandan konvansiyonel teknolojiler, uygulamalar peşinde koşarken diğer taraftan geleceğin teknolojilerine yönelik çalıştıklarını ifade etti.

Özellikle üniversitelerden geleceğin teknolojileriyle ilgili ufuk açıcı proje ve fikirlerle gelmelerini beklediklerini dile getiren Demir, "Teknoloji derinliği, odaklanma konusunda da üniversitelere önemli görevler düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisinde geliştirilecek bir teknolojinin çok çeşitli alanlarda kullanımının da mümkün olduğuna işaret eden Demir, bu alanda yapılacak çalışmalar ve gelişmelerin ülkenin genel ekonomisi ve kalkınmışlığına çok büyük katkıda bulunacağını bildirdi.

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da üniversite-sanayi iş birliğini her zaman öncelikli gündem maddesi haline getirdiklerini ve buna göre çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarını her zaman ilk öncelik olarak gördüklerini vurgulayan Koyuncu, bu alanların aynı zamanda ülke ekonomilerini de doğrudan etkilediğini dile getirdi. Koyuncu, şunları kaydetti: