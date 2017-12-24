Savunma sanayine yeni şirket: ASFAT AŞ

24 Aralık 2017 11:23
Savunma sanayine yeni şirket: ASFAT AŞ

Savunma sanayi alanında hizmet vermek üzere kurulan ASFAT AŞ, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak sipariş alacak. Şirket ayrıca yeni tesisler inşa edebilecek.

 Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT AŞ) kuruldu.

 
Buna göre şirket, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek üzere faaliyette bulunacak.
 
ASFAT AŞ ayrıca, siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlayacak ve tesisler inşa edebilecek.
 
SERMAYESİ HAZİNE'YE AİT OLACAK
 
Şirket, Türk Ticaret Kanuna göre hazırlanacak esas sözleşmesinin imzalanmasının ardından tescil ve ilan ile faaliyete geçecek.
 
Şirketin sermayesinin tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olacak. Ancak Hazine Müsteşarlığının ASFAT AŞ'deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak. ASFAT AŞ yönetim kurulunda görev alan kamu görevlilerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda ödeme yapılacak.
 
BAŞLANGIÇ SERMAYESİ 50 MİLYON LİRA
 
Şirketin başlangıç sermayesi 50 milyon lira olacak. Bu tutar askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, bu kaynakların yetersiz olması halinde Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
 
ASFAT AŞ'de iş mevzuatına tabi personel istihdam edilecek. Şirkette yabancı personel de çalıştırılabilecek.
 
Askeri fabrikalar ve tersanelere ait işletme, makine ve benzeri atıl varlıkların ASFAT AŞ'ye kiralanması veya işletiminin verilmesi ve döner sermayelerle ilişkileri ile ilgili protokoller, ASFAT AŞ ile ilgisine göre ilgili döner sermaye işletmeleri arasında imzalanacak ve bunların bedelleri protokol esaslarına göre şirket tarafından ilgili döner sermaye işletmesinin hesabına ödenecek.

BAKANLIK ENVANTERİNDEN BEDELSİZ YARARLANACAK
 
ASFAT AŞ, yüklendiği taahhütleri daha etkin şekilde yerine getirmek amacıyla askeri fabrika ve tersaneler için bakım, idame, yeni alet, ekipman ve taşıt alımı, teknoloji transferi ve altyapı dahil diğer modernizasyon faaliyetlerini yürütebilecek.
 
Şirket aynı şekilde geri vermek veya gerçeğe uygun değerini ödemek şartıyla askeri fabrika ve tersaneler ile Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini kullanabilecek. Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan platform, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezlerden Bakan onayı ile bedelsiz yararlanabilecek.

İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANMAYACAK
 
Askeri fabrikalar veya tersaneler bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin ASFAT AŞ ile imzalayacakları sözleşmeler ile bu sözleşmelerden kaynaklanan mal ve hizmet alınılan hakkında Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.
 
 
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