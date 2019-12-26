Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto oyununun 1282. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 15, 39, 40, 43 ve 46 olarak belirlendi.

(sürecek)

