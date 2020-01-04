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  4. Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto çekildi (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 21:33 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto oyununun 1285. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 12, 17, 20, 41 ve 47 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Milli Piyango Sayısal Loto çekildi

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