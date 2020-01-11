FİNANS
  4. Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto çekildi (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 21:55 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto oyununun 1287. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 15, 17, 34, 35 ve 38 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi, sayısal loto,

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