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Schengen vize ücretleri ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 13:47 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan 2020 Schengen vize ücretleri güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı. AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk schengen vize ücreti 80 euroya çıkartıldı.

Schengen vize ücretleri ne kadar?

Avrupa Birliği'nin (AB) vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretleri 20 euro zamlandı.

AB Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

SCHENGEN VİZE ÜCRETLERİNE ZAM

Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri arttı. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkartıldı. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 eurodan 40 euroya yükseltildi.

Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.

Schengen bölgesi; Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşuyor. Söz konusu 26 Schengen ülkesine 60'tan fazla ülke vatandaşı vizesiz seyahat edebilirken, 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
zam, Schengen vize ücretleri,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bıktık artık bu hukumetten her seye zam gelıyor
@orhan_1992_tsavp Bu zammı yapan ve zam yapma işlevi olan Türkiye değil Avrupa Birliği konseyi, ama şu da var ki Türkiye'nin elinde olsa bu zam yapma durumu çok birkaç bin euro olurdu.
İster 500 avro yapsınlar bizi ne ilgilendirir? TC vatandaşı TC pasaport hamilalerı zaten en kısa zamanda vizesiz dolaşım hakına sahip olacaklar, AB-Türkiye hükümeti Mülteci Anlaşması bunu öngöruyor.. Evel allah en kısa zamanda gerçek olucak, şu ana kadar kandırma ve bazı teknik nedenlerden dolayı olmadı ema bundan sonra olucak gari!
@mahir_50 Kardeş; sen, atv ve benzeri tv. kanallarını biraz az seyret...82 milyon + 5 milyon Suriyeli nüfus var iken...AB serbest dolaşımı, sittin sene açmaz bizlere bilesin...!!!
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