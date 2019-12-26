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  4. Schneider Electric, BASF'nin üretim tesisinde akıllı yönetim çözümleri sunuyor

Schneider Electric, BASF'nin üretim tesisinde akıllı yönetim çözümleri sunuyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 11:55 | Son Güncelleme

Kuzey Amerika EcoStruxure Asset Advisor Segment Satış Müdürü Alfredo Arriola: - "BASF’ye sunduğumuz eşsiz çözümle kritik ekipmanlarını kesintisiz izleme ve arızaların önüne geçme imkanı sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, dünyanın en büyük kimyasal ürünler şirketi BASF'yi sunduğu yenilikçi çözümlerle destekliyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, BASF Texas'taki yeni elektrik trafo merkezinde Schneider Electric'in EcoStruxure Asset Advisor uygulaması kullanılıyor. İş birliği kapsamında trafoda operasyon görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

BASF’nin tarım iş kolunun bir parçası olan tesiste, EcoStruxure Asset Advisor ile verilere 7/24 erişim sağlayarak kritik varlıkların durumu dijital panoyla izlenebiliyor.

BASF ayrıca Schneider Electric Hizmet Ofisi’nden arızaların engellenmesine ve bakım stratejilerinin optimizasyonuna yönelik özel öneriler ve proaktif tavsiyeler alıyor.

Öngörülebilir varlık performansı sağlayan EcoStruxure™ Asset Advisor, BASF'ye arızaların engellenmesi, tesis güvenliği ve operasyonel verimliliğin artırılması için yardımcı oluyor.

BASF’nin elektrik dağıtım sistemi, Beaumont tesisindeki üretimin tamamı için enerji sağlıyor. Durum tabanlı bir izleme ve öngörücü analiz hizmeti olan EcoStruxure Asset Advisor sayesinde BASF, kontrol panosu aracılığıyla yeni trafo varlıklarının durumunu izleyebiliyor.

EcoStruxure Asset Advisor ile doğru ve güvenilir bir takip ve yönetim için 100'den fazla değişken ölçülüyor ve hesaplanıyor. Ayrıca BASF, Schneider Electric Hizmet Ofisi’nden aldığı danışmanlıkla sistem içerisindeki arızaları minimize ediyor. Bu sayede BASF, 63 varlığı uzaktan izleyebiliyor ve operasyonlarının görünürlüğünü artırıyor.

- "Çalışma şekillerini değiştirmelerine yardımcı oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BASF Elektrik Tasarım Mühendisi Lee Perry, "BASF’nin EcoStruxure Asset Advisor gibi veri odaklı hizmetlere yönelmesi, şirketimizin geleceğe hazır, öncü ve IIoT’nin avantajlarını kullanan bir şirket olduğunu gösteriyor. Bu sayede kritik elektrik dağıtım varlıklarımıza dair öngörüleri ve verileri işimizin sürekliliği için kullanıyoruz. EcoStruxure Asset Advisor bu kapsamda doğru zamanda doğru verileri ele alarak büyük arızaların engellenmesine yardımcı oluyor. Verinin nasıl bir değer yaratabileceğini gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Amerika EcoStruxure Asset Advisor Segment Satış Müdürü Alfredo Arriola ise; "BASF’ye sunduğumuz eşsiz çözümle kritik ekipmanlarını kesintisiz izleme ve arızaların önüne geçme imkanı sağlıyoruz. Böylece çalışma şekillerini değiştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu, öngörücü bakımın geleceğini temsil ediyor ve BASF için sektörde belirlenen önleyici bakım aralıklarının ötesine geçmek için bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, bulut tabanlı EcoStruxure Asset Advisor, Schneider Electric'in tüm faaliyet alanlarındaki uzmanlıklarından yararlanılarak veri odaklı bir platform olarak hizmet veriyor. IoT'nin yanı sıra bağlantı ve sensör teknolojilerindeki gelişmelerden ve öngörücü analizlerden faydalanıyor. Bu yeni nesil çözüm, bağlantılı kritik varlıklardan gelen anlık verileri değerlendiriyor ve potansiyel tehditleri değerlendirmek için gelişmiş analizler uyguluyor.

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Schneider Electric

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