FİNANS
  4. Schneider Electric'te yeni atama

Schneider Electric'te yeni atama

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

Schneider Electric'in Kanal Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gökhan İşbitiren getirildi

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric Kanal Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gökhan İşbitiren atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric'in Kanal Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gökhan İşbitiren getirildi.

İşbitiren, 2006-2008 yılları arasında Aselsan'da yazılım mühendisi olarak çalıştı. 2008 yılında Schneider Electric Fransa'da yazılım mühendisi olarak görev almaya başladı ve daha sonra proje müdürü olarak 2013 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü.

2013'te Schneider Electric Türkiye'de göreve başladı ve sırasıyla iş geliştirme, satış müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğü gibi rollerde yer aldı. Aralık 2018 itibarıyla Strateji ve Dijital Dönüşüm Direktörü olarak Schneider Electric Türkiye'de çalışmaya devam etti.

İşbitiren, Ocak 2020’de Türkiye, Orta Asya ve Pakistan bölgesinden sorumlu Kanal Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan İşbitiren, bu süreçte eğitiminin 1 yılını Amerika’da Boston Üniversitesi’nde tamamladı. 2009 yılında ODTÜ’de aynı bölümde yüksek lisans programını tamamladı. 2017 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans alanında yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı.

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