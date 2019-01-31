Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, Antalya ve Kumluca'da yaşanan afetler sonrası bu fiyatların daha da yükseldiğini söyledi.

Hortum ve sel felaketi sonrası seraların ciddi zarar gördüğünü anlatan Küçük, mahsullerin de telef olduğunu aktardı.

Küçük, sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişin son dönemde sıkça gündeme geldiğini kaydederek, pazar ve market fiyatları arasındaki farkın da dikkati çektiğini ifade etti.

Levent Küçük, "Hem mevsimsel etkilerin hem hortum ve selin hem de bazı fırsatçıların fiyatlara etkisini minimuma indirmek için marketlerdeki denetimin yanı sıra sebze ve meyvenin perakende satışında ve nakliyesindeki KDV oranları 3 aylığına yüzde 1'e düşürülebilir. Perakende satıştaki yüzde 8, nakliyedeki yüzde 18 KDV oranı mayıs ayına, yeni mahsul çıkana kadar yüzde 1'e indirilirse tüketiciye ciddi anlamda olumlu yansımaları olur." diye konuştu.

KDV indirimi uygulamasının, mevsimsel şartların düzeleceği, üretimin artacağı mayıs ayına kadar sürmesi gerektiğini dile getiren Küçük, bu sayede tüketicinin bir nebze de olsa korunabileceğini sözlerine ekledi.