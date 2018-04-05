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Seçim öncesi yeni ekonomik paket geliyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Gelen kulis haberlerine göre Türkiye'yi bekleyen iki önemli seçim öncesi Hükümet yeni bir ekonomi paketi üzerinde çalışıyor. Mega projelerden faiz indirimine kadar birçok teşvikin yer aldığı belirtilen paketin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Seçim öncesi yeni ekonomik paket geliyor!

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın kulis haberine göre, Başkanlık seçimi ve yerel seçimler öncesinde Hükümet piyasaya can suyu verme peşinde.

Normal korşullarda geçen hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen paketin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' nedeniyle ertelendiği de gelen duyumlar arasında. Paketin yakın zamanda açıklanacağı ifade ediliyor.

'BAŞBAKAN YILDIRIM'IN BİLE HABERİ YOK'

Yeni ekonomi paketinde birçok maddenin doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlandığı hatta bazı maddelerden Başbakan Binali Yıldırım'ın dahi haberinin olmadığı gelen duyumlar arasında.

Pakette, özellikle enerji ve savunma sanayii, inşaat ve altyapı yatırımları başta olmak üzere 10'a yakın mega projenin olacağı konuşuluyor.

Pakette ithal ikame ürünlere dönük maddeler de bulunuyor. Üretimde ithal girdilerin oranını azaltmak bu alanda yapılacak özellikle teknolojik yatırımlara 1. Bölge ya da 6. Bölge ayrımı olmaksızın yüksek teşvik verileceği ifade ediliyor.

Ayrıca döviz borçlarına yeni bir sınırlama getirilmesi ve Kredi Garanti Fonu'nun devamı ya da buna benzer yeni bir finansal estrüman olacağı pakette yer alacak maddeler arasında.

KOBİ'lere dönük düzenlemelerin de pakette bulunacağı ifade edilirken hükümetin seçimlere giderken ekonomide çarkların zayıflamasını önleyecek her türlü teşviki vereceği konuşuluyor.

Cumhuriyet'in yorumuna göre iş dünyası bu tavizlerin ekonomiyi mali disiplinden büsbütün uzaklaştıracağını ve telafisi olmayan zararlar vereceğini düşünüyor.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
allah aşkına mümkünse hiçbirşey yapmasın bu iktidar yapacagı en hayırlı iş bunların iktidardan gitmesi
Daha ne kadar alacaklar cebimizden bakalım, elleri hiç çıkmıyor...
desenize dolar 5 TL. olacak.
EYT MÜJDE BEKLIYOR HAK BEKLİYOR ADALET BEKLİYOR
aziz nesini memleketi NORMAL devlet malı DENİZ yemeyen KeRizzzzzzzzzz
Be insafsızlar millet öldükten sonra mı yapacaksınız
Ekonominin canlanması için en küçük çarka güç vermek gerekiyor.yani vatandaşa.Erbakan gibi vereceksin maaşlara yüzde yüz zammı gör bak ekonomide çarklar nasıl dönmeye başlıyor. o zaman seçimi alacam korkunda olmaz.
Hiç bir faydası olmaz sadece göstermelik bunlar
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