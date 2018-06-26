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Seçim sonrası kritik yorum: Piyasalar Türkiye'yi cezalandırabilir!

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2018 07:28 | Son Güncelleme

ABD merkezli sermaye yönetim ve yatırım şirketi Cribstone'un kurucusu Mike Harris seçimlerin atlatılmasının ardından piyasaların da hoşuna gidecek bir politika değişikliği olması gerektiğini, aksi takdirde piyasanın Türkiye'yi yeniden sert biçimde cezalandırabileceğini belirtti. Harris Merkez Bankası'nın politikalarını da, "Türkiye daima enflasyonu göz ardı ediyor ve para birimindeki hareketlere göre piyasayı belirliyor. Eğer bunu yaparsa en büyük ekonomik kriz başına gelebilir" şeklinde eleştir

Seçim sonrası kritik yorum: Piyasalar Türkiye'yi cezalandırabilir!

BloombergHT’den Açıl Sezen’in programına konuk olan Harris, “Seçimin erkene alınması iyi oldu yoksa biz sürdürülemeyen politikalarla zaman kaybedecektik. Şimdi bunun arkada kalması iyi oldu. Artık piyasaların da seveceği politika değişiklikleri olması gerekir, eğer bu yapılmazsa piyasa yeniden Türkiye’yi cezalandırabilir” dedi.

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Bu değişikliklerin en önemlisinin OHAL’in kaldırılması olacağını belirten Harris, “Bunun yanında ben TCMB’nin ‘enflasyon hedefimiz yüzde 7 ve politikayı da enflasyonun bu seviyenin altında kalması için uygulayacağız’ demesini beklerim. Türkiye daima enflasyonu göz ardı ediyor ve para birimindeki hareketlere göre piayasayı belirliyor. Eğer bunu yaparsa en büyük ekonomik kriz başına gelebilir. TCMB gerçekten hedefinin ne olduğunu açıklamalı ve buna uyacak şekilde davranmalı” dedi.

Harris ayrıca, Erdoğan’ın güçlü ekonomistleri iş başına getirmesi ve işlerini yapma imkanı vermesinin, MB’yi özgürleştiren politikalar uygulanmasının piyasa açısından iyi olacağını söyledi.

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