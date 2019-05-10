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Seçim sonrası yatırım atağı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi.Yeni endüstri bölgeleri cari açığı 1,7 milyar dolar azaltacak. Toplam yatırım miktarı 3,7 milyar dolar olacak özel endüstri bölgelerinin 49 binden fazla kişiye iş imkanı sağlaması öngörülüyor

Seçim sonrası yatırım atağı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi. Toplam yatırım tutarı 3,7 milyar dolar olacak özel endüstri bölgelerinin cari açığın azaltılmasına yıllık 1,7 milyar dolar katkı sağlaması, 49 bin 225 kişiye iş imkanı sunması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yatırımcı dostu sanayi bölgeleri politikalarının üretim ekosistemine yeni bir soluk getirdiğini belirterek, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmaların çok daha güçlü bir şekilde süreceğini bildirdi.

Türkiye ekonomisinin emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım ve üretim öncülüğünde büyüme en temel önceliğimiz. Seçim sonrası dönemde yatırımcılarımızın hızla harekete geçmesi, ekonomiye duyulan güvenin somut bir göstergesi. Sanayi yatırımlarını hızlandırmak, teknoloji yoğun üretimin önünü açmak ve yabancı sermaye yatırımlarını özendirmek için tasarladığımız özel endüstri bölgeleri politikamız meyvelerini verdi. Sanayi yatırımlarımız yeni ve güçlü bir ivme kazandı. Yatırım iştahındaki bu artış, inşallah istihdamda da güçlü bir şekilde kendini gösterecek. Seçim sonrası dönemin güzel haberlerinin yatırım ve üretim cephesinden gelmesi bizi sevindiriyor. İcracı ve reformcu bir bakanlık olarak var gücümüzle reel sektörümüzün yanındayız."

'SIFIR BÜROKRASİ'

Varank, bu bölgelerin kurulması aşamasında devletin kasasından tek bir kuruşun dahi harcanmadığına dikkati çekerek, bakanlık olarak temel rollerinin bürokrasiyi sıfırlamak olduğunu bildirdi.

Özel endüstri bölgesi kurulurken çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) haricindeki tüm iş ve işlemlerde bakanlığın tek sorumlu kuruluş olduğuna işaret eden Varank, plan onayları, izin ve ruhsatların verilmesi gibi işlemleri doğrudan bakanlığın gerçekleştirdiğini, bu sayede yatırımcıların bürokratik işlemlerle vakit kaybetmediğini vurguladı. Varank, amaçlarının aynı zamanda teknolojik dönüşümünü gerçekleştiremeyen ve yeterli kapasite artırımına gidemeyen büyük ölçekli yatırımcıları teşvik etmek olduğunu kaydetti.

'YÜZDE 95'İ YENİ YATIRIM'

İlan edilen 6 özel endüstri bölgesinde yapılacak toplam yatırım miktarının 3,7 milyar dolar olduğunu belirten Varank, "Bu tutarın yüzde 95’i sıfırdan yeni yatırım. Açıkladığımız endüstri bölgelerindeki yatırım tutarları ve sektör çeşitliği, katma değerli üretim öncülüğünde dönüşüm hedeflerimize hizmet ediyor. İthal girdi bağımlılığını azaltacak her türlü üretken yatırımın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa'da kurulacak Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde paslanmaz çelik ve kalıp çelik üretimi gerçekleştirilecek. Bugüne kadar 336 milyon dolar yatırım yapan firma, gelecek dönemde 155 milyon dolarlık yeni yatırım gerçekleştirecek. Böylece cari açıkta yıllık 162 milyon dolarlık düşüş olması ve 225 kişiye ilave istihdam sağlanması bekleniyor.

İstanbul'da TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde farklı sektörlerde 191 üretim tesisinin faaliyete başlaması planlanıyor. Toplam yatırım tutarı 1,9 milyar dolar olan bölgenin cari açığı yılda 400 milyon dolar azaltıp, 30 bin kişiye istihdam oluşturması hedefleniyor. Bölgeye yerli yatırımcıların yanı sıra Tayvan, Japonya, Fransa ve Almanya başta olmak üzere yabancı yatırımcılardan yoğun talep geldiği belirtiliyor.

Mardin'deki Eti Bakır AŞ Özel Endüstri Bölgesi, amonyak, sülfürik asit, fosforik asit ve gübre üretiminde katma değer sağlayacak. Bugüne kadar 760 milyon dolar yatırım yapılan bölgeye, gelecek dönem de 40 milyon dolar yeni yatırım gerçekleştirilecek. Bölgede tam kapasiteyle üretime geçildiğinde cari açıkta yıllık 360 milyon dolar azalma ve bin 500 kişiye ilave istihdam sağlanması hedefleniyor.

KAĞIT ÜRETİMİNDE YENİ BİR NEFES

Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye ait Balıkesir'deki özel endüstri bölgesinde kağıt ve karton fabrikası faaliyete geçti. 165 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayan fabrikaya, gelecek dönemde 240 milyon dolarlık ilave yatırım yapılması bekleniyor. Tesisin bin 500 kişilik istihdam oluşturması ve cari açığı yılda 150 milyon dolar azaltması öngörülüyor.

Yatırım tutarı 950 milyon dolar olan ÖZAR Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde faaliyete geçecek 109 farklı üretim tesisiyle birlikte, cari açıkta yıllık 300 milyon dolar düşüş ve istihdamda 15 bin kişilik artış hedefleniyor. Yurt içinden ve dışından yoğun talep alan bölge, imalat sanayisinin farklı sektörlerinde katma değerli üretim yapacak.

İzmir'de Most Makina Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait münferit yatırım yerinde vasıflı çelik ürünleri üretim tesisinin kurulması planlanıyor. Yatırım tutarı 450 milyon dolar olan projeyle cari açığın azaltılmasına 327 milyon dolarlık katkı sunulması ve bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

İLK ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ GEÇEN YIL İLAN EDİLMİŞTİ

İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, geçen yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmişti. Böylece, şirketin 2 milyar doları bulması beklenen yeni yatırımlarının, bürokratik engellere takılmadan hızlıca gerçekleşebilmesinin önü açılmıştı.

KAYNAK:AA

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