Seçimlerden sonra 'altın'ın gözü zirvede

Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yüzde 6.6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4’üncü aya taşıdı. Bu yükselişte ons (31 gram) fiyatlarının uluslararası piyasada yükselmesi ve dolar/TL'deki hareket etkili. Gram altın, 22 Mart’ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246.7 lirayı görmüştü. Mart ayını ise 232.6 liradan tamamladı. Bugün itibarıyla 238 liraya çıkmış durumda.

UZMANLAR NE DİYOR?

Dolar kurunun 5.55 liranın üzerinde kalmaya devam etmesinin bir süre daha gram altınında yukarı yönde tepki vermeyi tetikleyebileceğini söyleyen uzmanlar, "Teknik olarak, 223 TL önemli bir destek. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde potansiyelini korumaya devam edebilir" dedi.

Gram altının 236 TL’nin üzerine doğru tepki vermesine karşın çok güçlü kalamadığını belirten analistler ise ilerleyen günlerde bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda altının gram fiyatında 244 liranın hedeflenebileceğini dile getirdi. Analistlere göre; 235 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 241 ve 246 liraya doğru yükseliş gözlenebilir.