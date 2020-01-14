Securitas'tan şirketlere "Güvenlik Yönetim Sistemi" hizmeti

İSTANBUL (AA) - Securitas, hizmetleri arasına Güvenlik Yönetim Sistemi'ni de ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Securitas'ın güvenlik organizasyonunda ihtiyaç duyulabilecek tüm yasal düzenlemeleri ve talimatları içeren Güvenlik Yönetim Sistemi ile şirketlere operasyon sırasında gerekli tüm yönlendirmeleri kapsayan özel bir kılavuz ve yol haritası oluşturuluyor.

Securitas Güvenlik Yönetimi Sistemi, güvenlik planlamalarında özellikle farklı segment ve iş kollarında birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren firmalar için hizmet standardizasyonu, maliyet ve güvenli çalışma ortamı yaratılmasında büyük avantajlar sağlıyor.

Güvenlik Yönetim Sistemi'nin ilk dayanağını ilgili kanun ve yönetmelikler oluşturuyor. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası standartlar da göz önünde bulunduruluyor. Bu kapsamda Güvenlik Yönetim Sistemi'nin içeriğinde 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu uygulamaları, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamaları, Acil Durum Yönetim Planı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında alınacak önlemler yer alıyor.