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  4. Securitas'tan şirketlere "Güvenlik Yönetim Sistemi" hizmeti

Securitas'tan şirketlere "Güvenlik Yönetim Sistemi" hizmeti

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Securitas Güvenlik Süreçleri ve Kalite Koordinatörü Hüseyin Erim: - "Şirket yönetim politikası ile uyumlu, yasal, finansal, şirket etiği ve operasyonel gereklilikleri karşılayan bir Güvenlik Yönetimi Sistemi, organizasyonun güvenlik risklerini en aza indirirken, operasyonel verimlilik için bir araç olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Securitas, hizmetleri arasına Güvenlik Yönetim Sistemi'ni de ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Securitas'ın güvenlik organizasyonunda ihtiyaç duyulabilecek tüm yasal düzenlemeleri ve talimatları içeren Güvenlik Yönetim Sistemi ile şirketlere operasyon sırasında gerekli tüm yönlendirmeleri kapsayan özel bir kılavuz ve yol haritası oluşturuluyor.

Securitas Güvenlik Yönetimi Sistemi, güvenlik planlamalarında özellikle farklı segment ve iş kollarında birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren firmalar için hizmet standardizasyonu, maliyet ve güvenli çalışma ortamı yaratılmasında büyük avantajlar sağlıyor.

Güvenlik Yönetim Sistemi'nin ilk dayanağını ilgili kanun ve yönetmelikler oluşturuyor. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası standartlar da göz önünde bulunduruluyor. Bu kapsamda Güvenlik Yönetim Sistemi'nin içeriğinde 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu uygulamaları, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamaları, Acil Durum Yönetim Planı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında alınacak önlemler yer alıyor.

Ayrıca raporlama, denetimler ve ihtiyaca özel eğitimler de gerçekleştiriliyor.

- "Amacımız kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Güvenlik Süreçleri ve Kalite Koordinatörü Hüseyin Erim, Güvenlik Yönetim Sistemi'nin maliyet ve risklerini en aza indirmek için için etkili bir araç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şirket yönetim politikası ile uyumlu, yasal, finansal, şirket etiği ve operasyonel gereklilikleri karşılayan bir Güvenlik Yönetimi Sistemi, organizasyonun güvenlik risklerini en aza indirirken, operasyonel verimlilik için bir araç olacaktır. Securitas, global bilgi yerel uzmanlığı ile sektörlere özel planlamaya Securitas Güvenlik Metodoloji ile başlandı.

Bu planlamayı bir adım daha öteye taşıyarak oluşturduğumuz Güvenlik Yönetim Sistemi ile şirketlere tüm güvenlik süreçlerini, kanunlar ve prosedürlerle destekleyen detaylı bir plan haline getiriyoruz. Bu planı belli aralıklarla güncelliyor, eğitimlerle destekliyoruz. Acil durum eylem planı oluşturarak, olası kriz durumlarında yapılması gerekenleri detaylandırıyoruz. Amacımız iş ortaklarımıza her zaman kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmak."

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Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Yönetim Sistemi, Securitas,

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