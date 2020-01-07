"SEDEC 2020", Türkiye'nin savunma ve güvenlik teknolojisi ihracatına katkı sunacak

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK - SEDEC Türkiye Üst Yöneticisi Hilal Ünal Türkan, dünyada ithalat yapan bölgelerde her geçen gün artan güvenlik ve savunma teknolojileri ihtiyacının Türkiye'nin sanayisi için fırsat oluşturduğunu belirterek, "SEDEC'e katılan firmalar ihracat hedeflerini gerçekleştirebilecekleri iş birliği fırsatlarını yakalamış olacaklar." dedi. Sınır güvenliği, anayurt güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri alanında uluslararası bir organizasyon olan ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği'nin (SSI) desteğiyle organize edilen SEDEC Türkiye 2020, yurt içinden ve yurt dışından önde gelen kurum ve kuruluşları buluşturmaya hazırlanıyor. 2-4 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek SEDEC Türkiye 2020'nin resmi davetlileri arasında; savunma ve güvenlik alanında dünyanın dev oyuncuları; Boeing, Airbus, Antonov, Tawazun Holding, Rolls-Royce, BAE Systems, KAI ve Rusya'nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un yanı sıra, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (European Border and Coast Guard Agency Frontex) ve Avrupa Güvenlik Örgütü'nün (European Organisation for Security) temsilcileri de bulunuyor.

SEDEC Türkiye Üst Yöneticisi Hilal Ünal Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asya ülkeleri ağırlıklı olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'dan 46 ülkenin temsilcilerini SEDEC'te ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi. SEDEC'in ihracat amaçlı stratejik öneme sahip bir etkinlik olduğuna dikkati çeken Türkan, "Türkiye’de geliştirilmiş olan sistem ve ekipmanların dost ve müttefik ülkelere ihracatı ile ilgili olarak çalışmalarımızı Asya Bölgesi'nde yoğunlaştırdık. Türkiye'de gerçekleştirilecek olan etkinliğe doğru kişileri ve katılımcıları getirebilmek için 'SEDEC ASIA Ekibi'ni kurduk." diye konuştu. - "Asya'daki savunma teknolojileri ihtiyacı Türkiye için fırsat oluşturuyor" Türkan, özellikle Güneydoğu Asya ülkeleri olan Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Vietnam'da yoğunlaştırdıkları çalışmalarda, bölgedeki savunma sanayi harcamalarındaki artış oranının dikkat çekici bir şekilde yükseldiğini fark ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Asya Bölgesi'ndeki güvenlik ve savunma sektörünün önde gelen oyuncuları ile bağlantıları güçlendiren ekibimiz, bölgenin genel yapısı ve önemli konular hakkında çalışmalar yaparken, SEDEC'e katılan firmalar da ihracat hedeflerini gerçekleştirebilecekleri iş birliği fırsatlarını yakalamış olacak.