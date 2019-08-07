Şeftali tarlada 1-1.5 lira, markette 4.95 lira

Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde yaklaşık 2 haftadır devam eden şeftali üretiminde artış yaşanırken fiyatlarda düşüş dikkat çekiyor. İhracat olmaması nedeniyle yurt içi piyasaya gönderilen şeftalide üreticinin maliyetini karşılamıyor. İşçilik, mazot, ilaç ve gübre fiyatlarındaki artışa dikkat çeken çiftçiler işçi çalıştıramıyor. Üretimin bol olması nedeniyle son bir haftada 2 lira olan şeftali fiyatlarının 1 liraya kadar düştüğünü ifade eden Mehmet Can Erdoğdu, “Yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Fiyatlar bir hafta önce iyi idi, üretim bollaşıp ihracat olmadığı için düştü. Satışlarda zorlanıyoruz” dedi.

İHRACAT OLMADIĞI İÇİN FİYATLAR DÜŞTÜ

Çiftçilikle geçimini sağlayan Rıza Erdoğdu ise şeftali hasadının kendileri için sancılı başladığını belirterek, "Şeftalinin maliyetine şeftali satıyoruz, yevmiyemizi dahi çıkartamıyoruz. İhracat olmadığından, vatandaşların da ekonomik durumu iyi olmadığı için şeftali ikinci planda kalıyor. Şeftali 5 kilo yiyorsa 1 kilo yiyor” diye konuştu.