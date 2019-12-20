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Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları yapıldı! Sonuçlar 17.00'de duyurulacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2019 15:33 | Son Güncelleme

572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları yapıldı! Sonuçlar 17.00'de duyurulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda duyurduğu 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "347'si erkek 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak" denildi.

Açıklamada; Bakan Selçuk'un, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında oldukları mesajına da yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit yakını gazi yakınını atama

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
YAV HE HE.ÇOK HEYECANLANDIK,NE AYRICALIKLARI VARSA. BU ÜLKEDE HER YIL 3.500 KİŞİ İŞ KAZASI GEÇİRİP ÖLÜYOR.HERKES YAPTIĞI İŞİN RİSKİNİ KALDIRACAK.
seçilenler AKP yandaşları arasından seçilmişlerdir
15 temmuz da kolu çizilenler de vardır bu gazilerin arasında akp yandaşları gerçekten şehit yakınlarının haberi bile olmadan atamaları da yapılır bınların merak etmeyin
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