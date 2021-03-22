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Şeker ve nişasta bazlı şeker 2020/2021 kotaları belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 09:19 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020/2021 pazarlama yılı Pancar şekeri A ve B kotası ile nişasta bazlı şeker A kotasını belirlendi.

Şeker ve nişasta bazlı şeker 2020/2021 kotaları belirlendi

Cumhurbaşkanlığı, 2020/2021 pazarlama yılı Pancar şekeri A ve B kotası ile nişasta bazlı şeker A kotasını belirlendi.

2021- 2022 PANCAR KOTASI BELLİ OLDU

Resmi Gazete'nin 20 Mart tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2021/2022 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2.7 milyon ton olarak belirlendi. Pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının %5'i olarak 131,625 ton olarak tespit edildi.

Karar kapsamında, nişasta bazlı şeker kotası da ülke toplam A kotasının %2.5'i olan 67,500 ton olarak belirlendi. 2021/2022 pazarlama yılında nişasta bazlı şeker şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az %50'si glukoz olarak kullanılacak.

Kararda ayrıca, pancar şekeri A ve B kotası ile nişasta bazlı şeker A kotasının şirketler bazında dağılımına ilişkin liste de yer alıyor.

(Reuters)

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