İSTANBUL (AA) - İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur, 2023 yılındaki ihracat hedeflerinin 13,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Türkiye olarak tarımda, özellikle de yağlı tohum tarımında büyük potansiyelimiz var. Bu potansiyeli doğru değerlendirirsek 13,7 milyar dolar hedefini de kat kat aşabiliriz." dedi.

İHBİR'in düzenlediği Şekerleme ve Şekerli Mamuller Çalıştayı'nda konuşan Okutur, 2023 yılı hedefledikleri 13,7 milyar dolar ihracatın, afaki veya ulaşılması imkansız bir hedef olmadığını söyledi.

Okutur, "2023 yılındaki ihracat hedefimiz 13,7 milyar dolar. Türkiye olarak tarımda, özellikle de yağlı tohum tarımında büyük potansiyelimiz var. Bu potansiyeli doğru değerlendirirsek 13,7 milyar dolar hedefini de kat kat aşabiliriz." dedi.

Sektörün sorunları, üretim ve pazarlama stratejileri, mevzuat ve markalaşmanın da konuşulacağı çalıştayda, ortaya konulan yol haritasını hükümet yetkililerine sunarak sektörün iyileştirilmesi adına atılacak adımları görüşeceklerini aktaran Okutur, "2020 yılına yükselen bir grafikle girdik ve bu grafiği hep birlikte artırarak, ülkemiz için istikrarlı bir şeklide yükseltmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.