Sektörel güven endeksleri son 1,5 yılın zirvesinde

ERHAN CİHAN ÜNAL - Ekonomide dengelenme sürecinin sağlıklı ilerlemesi ve geleceğe yönelik beklentilerin iyileşmesi, hizmet, perakende ve inşaat başta olmak üzere sektörel güven endekslerini son 1,5 yılın zirvesine çıkardı.

Türkiye ekonomisine yönelik saldırılar nedeniyle kur atakları, jeopolitik riskler ve diplomatik gelişmelerle birlikte geçen yıl yükselişe geçen enflasyon ve faiz oranları tüketicilerin geleceğe olan beklentilerini olumsuz etkilemişti. Hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uygulanan politikaların etkisiyle ekonomide başlayan dengelenme süreci enflasyonun uzun bir aranın ardından yeniden tek haneye gerilemesini, faizlerde 1200 baz puanlık düşüşü beraberinde getirmişti.

Özellikle son dönemde dengelenme sürecinin sağlıklı ilerlemesi, bu durumun ekonomik verilere yansıması, tüketicilerin ve sektörlerin geleceğe yönelik beklentilerinin tekrar iyileşmesini sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 ile bu ay son 20 ayın zirvesini gördü. Nisan 2018'de 97,1 seviyesinde olan endeks, yaşanan olumsuzlukların etkisiyle 75,7 seviyesine kadar gerilemişti. Endeks, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimi kararlarının ardından 6 aydır üst üste değer kazandı.