'Sektörler kısa vadede birleşerek güçlü fon sağlayabilir'

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, ekonomik olarak zor günler yaşayan şirketlerin ayakta durabilmeleri için birleşmeleri gerektiğini belirterek, "Bütün sektörlerde ve özellikle inşaat malzemeleri sektöründe bence yapılması gereken şey konsolidasyon. Birleşerek daha büyük güçler yaratıp bunları fonlamaya çalışmak daha doğru hareket olur kısa vadede." dedi. Göçmen, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) düzenlenen Gündem Buluşmaları toplantısında açıklamalarda bulundu. Finansal krizlerden önce önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Göçmen, Türkiye'de paranın çok fazla maliyetinin arttığını söyledi. 'ÖZEL SEKTÖRÜN YABANCI BORÇLARININ İHRACATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 185'

Göçmen, "Sermayesiz iş yapılan bir ortamda, değer yaratılmayan alanlarda da yatırım yapıldıysa bugün yaşadığımız sorunların yaşanıyor olması kaçınılmazdır. Türkiye'de özel sektörün yabancı borçlarının ihracatı karşılama oranı yüzde 185. Yani yaptığımız ihracattan yüzde 85 daha fazla yabancı para cinsinden özel sektörün borcu var." diye konuştu.

Enerji şirketi Enerjisa'nın kur dalgalanmalarının böylesine yoğun yaşandığı bir dönemde ayakta kalabilmesini hedge tedbirlerine bağlayan Göçmen, "Niye Enerjisa ayakta kaldı? Çünkü ilk günden beri tüm bu riski hedge ettik ve şu anda Sabancı Holding'de kur riski taşımak son 3 senedir yasak. Eğer şirketlerin kaçınılmaz olarak kur riski oluşuyorsa, holdingde kur fazlası yaratıyoruz ki konsolide edildiği zaman konsolide bilançomuzda kur riski kalmasın." dedi. Genç nüfusun kentlere göçtüğünü ve yaşlı nüfusun köylerde kaldığını ifade eden Göçmen, katılımcılara, "Kent ortalama nüfus yaşı 28. Kırsal kesimde yaşayan nüfusun ortalama yaşı 55.’ dedi. Türkiye nüfusunun yüzde 84'ünün kentlerde yaşadığını hatırlatan Göçmen, tersine göç sürecinin hızlanması gerektiğini kaydetti. 'DÜNYADAKİ TİCARİ KUTUPLAŞMANIN TÜRKİYE'YE SAĞLAYACAĞI ÇOK FAZLA AVANTAJ VAR' Göçmen, Türkiye ekonomisinin makro-ekonomik gerekçeler ve enerjide dışa bağımlılık, düşük katma değer üretimi gibi yapısal sıkıntılar nedeniyle zorlu dönemler yaşadığını hatırlatarak, işletmelerin bu zorlu dönemden sağ salim çıkabilmesi için birleşmesi gerektiğini söyledi.

Göçmen şöyle devam etti: "Bütün sektörlerde ve özellikle inşaat malzemeleri sektöründe bence yapılması gereken şey konsolidasyon. Birleşerek daha büyük güçler yaratıp bunları fonlamaya çalışmak daha doğru hareket olur kısa vadede. Orta ve uzun vadede dünyanın bu yeni kutuplaşmasını okumak lazım. Dünyadaki ticari kutuplaşmanın Türkiye'ye sağlayacağı çok fazla avantaj vardır. Nasıl Sabancı Holding rahmetli Sakıp Bey zamanında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle bir sürü Japon şirketini Türkiye'ye çekip ortak yatırım yapıp onların Avrupa'ya girmesini kolaylaştırdıysa, buna benzer proaktif planlamalar yapabiliriz. Ben ona 'know-how know-who ortaklığı' diyorum. Biz ortaya 'know-who'yu koyduk, kimi tanıdığımızı koyduk. Onlar da işi biliyorlardı. Bu ikisini bir araya getirdik bir sürü başarılı ortaklıklar yaptık. Bunların bir kısmı hala devam ediyor." 'ÇALIŞMA HAYATIMIN EN KEYİF ALDIĞIM YILLARI 2002-2008 YILLARIYDI' Göçmen, Türkiye'nin ABD ve Çin arasında devam eden "Küresel ticaret savaşları" karşısında akılcı stratejilerle öne çıkacağını ifade ederek, yabancı yatırımın gerekliliğine dikkati çekti.

Ülkeye yabancı yatırımcı çekebilmenin koşullarını sağlamak için reform ajandasına dönülmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Ben 35 yıldır iş hayatının içindeyim. Çalışma hayatımın en keyif aldığım yılları 2002-2008 yıllarıydı. Dünyanın neresine gidersek gidelim el üstünde tutulan bir Türk yatırımcısı imajı vardı. Çok seyahat yaptık ve gururla yaptık. Resmen Türkiye'ye yatırım yapmak için insanlar sıradaydı. Tekrar o günlere dönüyor olmamız lazım. Çünkü bu iş yabancı fonlar olmadığı takdirde Emlak Bankası'nı da kursanız, enerjiyle ilgili başka fonlar da oluştursanız cebinize bir para girmeyecek. Olmayan parayı hangi cebe koyarsanız koyun aynıdır. Bir de risk var; bir cepten öbürüne aktarırken düşürme riskimiz var. Dolayısıyla paranın miktarını artırmaya odaklanmanın doğru olacağına inanıyorum. Türkiye'yi tekrar nasıl büyütürüze odaklanmanın orta ve uzun vadede daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyorum. Göçmen, Sabancı Holding'in 2017'nin başından itibaren nakit yönetimine odaklandığını dile getirerek, yatırımları kesmediklerini söyledi.

Nakit akışının karlılıktan daha önemli olduğuna inandığını aktaran Göçmen, topluluğun tedarik zincirlerine bütüncül bir bakış açısıyla destek olduğunu kaydetti. 'FIRSATLARIN FİNANSE EDİLDİĞİ SANAYİ, KALKINMANIN KALDIRACIDIR' Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan da, 2018 yılında üretim, yatırım ve istihdamda yaşanan düşüşlerin en önemli nedeninin kur artışı olduğunu belirterek, şunlara dikkati çekti: "Arz dengesinin bir tarafında kur, diğer taraflarında maliyet ve fiyat var. Kurlar Ağustos 2018’den itibaren çok artınca girdi maliyetleri arttı. Maliyetler fiyatları artırdı. Sonuç olarak, yükselen fiyatlar enflasyonu, enflasyon faizleri artırdı. Faizlerin artması talebi, üretimi ve yatırımı düşürdü. Yatırımın düşmesi de işsizliği artırdı. Bir anda yüzde 14,5’lere çıkan bir işsizlik oranı oldu.2023 hedefimizdeki büyük dış ticaret büyüklüğüne ulaşmak için üretime dayalı büyümenin sürdürülebilir olması gerekiyor. Sanayinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak için topyekûn çözüm planlanmalı. Arz dengesi, sadece kamu yönetiminin değil, topyekûn iş dünyasının ortak aklı ile sağlanmalı. Risklerin sigortalandığı, fırsatların finanse edildiği sanayi, kalkınmanın kaldıracıdır.”