“Sektörün Lideri Olma Yolunda Hızla İlerliyoruz”

1.Gedik Yatırım’ın faaliyetlerinden söz eder misiniz? Ülke genelindeki yaygınlığınız ve çalışan sayınız nedir?



Gedik Yatırım olarak 28 senedir yerli ve yabancı fark etmeksizin yatırımcılara deneyimli personelimiz ve son teknolojinin sunduğu hızlı ve güvenli platformlarda, sürdürülebilir değer yaratma sorumluluğu ile üstün kalitede hizmet sağlıyoruz. Yatırımcılarımıza, her biri alanında çok deneyimli ekiplerimizle, sadece ülkemizdeki borsalar ile sınırlı kalmayacak şekilde dünyanın en büyük piyasalarında aracılık hizmetleri, elektronik ve algoritmik işlemler, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yönetimi, saklama, halka arz, kurumsal finansman ve araştırma hizmetleri sunuyoruz. Ülke genelinde 43 şubemiz ile sektörümüzde en fazla şubesi olan ve en yaygın ağ ile müşterilerine hizmet veren kuruluşuz. Bunun yanı sıra alanında uzman ve tecrübeli 335 çalışanımızla en çok sayıda çalışanı bulunan ikinci aracı kurum konumundayız. Geniş hizmet ağımızın ve işimizin gerektirdiği profesyonelliğe ve donanıma sahip çalışanlarımızın sayısını arttırmaya devam ederek önümüzdeki dönemde de büyümeyi sürdüreceğiz. Ana odağımız her zaman Sermaye Piyasaları’nın gelişimine yatırım yapmak olacak.

Sermaye piyasalarına olan inancımızı, artan şube ve çalışan sayımızın yanı sıra yaptığımız yatırımlarla da gösteriyoruz. 2015 yılının sonundan itibaren çalışan sayısı bakımından %26 daralan sektörümüzde, aynı dönemde çalışan sayısını %8 arttırarak sektöre duyduğumuz güveni gösteriyoruz. Şube ve çalışanlarımız dışında Yeni Nesil Yatırım Platformu Gedik Trader, Gedik Online Şube ve Çağrı Merkezi ile yatırımcılarımıza kesintisiz hizmet sunuyoruz. 2.Gedik Yatırım olarak sektördeki konumunuz nedir?



Bugün itibariyle Türkiye’de banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip olan aracı kurumlardan biriyiz. Sektörde öncü konumda yer alan markamız, yatırımcı odaklı hizmet anlayışını ve yatırımcılarına her zaman beklentilerinin üzerinde hizmet vermeyi ilke ediniyor. 2018 yılında Borsa İstanbul Pay Piyasası işlem hacminde ve yatırımcı sayısında banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında 1. sırada yer almayı başardık. %100 iştirakimiz olan Marbaş Menkul ile birlikte değerlendirildiğinde, 2018 pay piyasası işlem hacminin %8,45’ine sahip olarak sektörde 3’üncü sırada yer alıyoruz.

3.Gedik Yatırım ile çalışmayı düşünen yatırımcılar için sağladığınız stratejik avantajlardan söz eder misiniz?



Gedik Yatırım, bugün Türkiye’de halka açık en değerli 2’nci yatırım kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Sektörümüzdeki öncü konumumuzun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyor ve Türkiye’nin lider yatırım kuruluşu olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Sermaye piyasalarına olan inancımızla 2019 yılında da büyümeye devam ediyoruz. Grup olarak en büyük stratejik avantajımızın, bütün yatırımlarımızın yalnızca sermaye piyasalarına odaklı olması olduğuna inanıyoruz. Katma değerli hizmet sunma anlayışımız ile Türkiye’nin 27 şehrinde bulunan sürekli artmakta olan 43 şubemiz, 7 kişilik araştırma ekibimiz, 7 kişilik yatırım danışmanlığı ekibimiz ve konusunda uzman 242 kişilik yatırım uzmanı kadromuz ile yatırımcılarımızın her zaman yanında olmayı kendimize prensip edindik. Doğru bilgiyi en hızlı şekilde kendilerine iletmeyi ve piyasalara erişimlerini kolaylaştırmak adına, sürekli yatırım yaparak güçlendirdiğimiz teknolojik altyapımız ve GedikTrader platformu ile yatırımcılarımızın en hızlı ve en güvenilir şekilde piyasalara erişmelerini sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaktalar.

4. 2019 yılında gerçekleştirmeyi planladığınız yeni yatırımlar var mı? Hedeflerinizden bahseder misiniz?



Yatırımcılarımıza en iyi hizmeti sunmak için sadece uzman çalışan kadromuz ve yüksek sermayemizin tek başlarına yetmeyeceğinin bilinci içerisindeyiz. Değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlamanın, sektörümüz içerisinde rekabette bir adım önde olmak için olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda bu seneki en önemli yatırımımız, Sermaye Piyasaları’nda yeni bir akımı başlatarak bir yatırım kuruluşu tarafından kurulan Türkiye’deki ilk Ar-Ge merkezini hayata geçirmek olacaktır. Hali hazırda yaptığımız çalışmaları hızlandırarak ekibimizi alanında uzman kişilerle güçlendirip yatırımcılarımıza en iyi hizmeti sunmak için yazılımlar geliştirmek ve yatırımcı taleplerine çok hızlı şekilde cevap vermek istemekteyiz. Amacımız, yatırımcılara daha iyi hizmet verebilmek adına, çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın kullanacağı milli ve yerli ürünler üretmektir. Ar-Ge Merkezine ek olarak, sektöre olan yüksek inancımızla emir iletim platformlarımıza, yeni şube açılışlarına, teknolojik alt yapımıza yaptığımız yatırımlara bu sene de hız kesmeden devam edeceğiz.

En önemli yatırımımızı ise çalışanlarımıza yapmaktayız. Gelişen şirketimizde Insan Kaynakları ekibimizi ve çalışmalarımızı geliştirirerek, çalışanlarımızın gelişimine ve değişimine sürekli yatırım yapmaktayız. Büyüyen bir şirket olarak bu konuya ciddi anlamda emek harcamaktayız. 5.Geçtiğimiz yıllarda yeni nesil yatırım platformunuz Gedik Trader’ı faaliyete geçirmiştiniz. Bu hizmetinize yönelik ilgi nasıl? Yeni geliştirmeler yapıyor musunuz?



Dijitalleşen dünyamızda, yatırımcılarımıza en iyi hizmeti dijital ortamda da vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2017 yılının başında - Türkiye’nin Yeni Nesil Yatırım Platformu - Gedik Trader’ın lansmanını yapmış ve 3 yıl içerisinde 100 bin kullanıcıya ulaşmayı hedeflemiştik. 2018 sonu itibariyle hedefimizi geçmiş bulunmakta ve toplamda ulaştığımız 125 binin üzerindeki mevcut ve her gün bu kitleye dahil olan yüzlerce yeni kullanıcımıza en iyi ürünü sunmak için çalışmaktayız Gedik Trader ile borsa ve yatırım piyasalarını geniş kitlelere yaymayı amaçlıyoruz. Mobil ve internet dünyasındaki gelişmelere paralel olarak, artık çok daha kolay ön yüzlerle, hızlı ve pratik erişilebilir verilerle, daha çok sayıda yatırımcının finans piyasalarını takip etmesini sağlamayı hedefliyoruz. Dijital dünyaya yönelik yatırımlarımıza sürekli devam ederek teknolojik altyapımızı önemli ölçüde geliştiriyoruz.

6.Gedik Yatırım olarak halka açık bir şirketsiniz. Halka açık şirketlere ve dolayısıyla halka açık bir şirket olan Gedik Yatırım’a sizin aracılığınızla yatırım yapan kişiler için söylemek istedikleriniz nelerdir?



Türkiye’de maalesef çoğu yatırım kuruluşu halka açık değil, sadece 4 tane kurum halka açık. Biz 2010 yılında halka açılarak hem daha şeffaf ve kurumsal bir yapıya kavuştuk hem de yatırımcılara –ki bir çoğu Gedik Yatırım ile çalışıyor- şirketimize yatırım yapma fırsatını sunduk. 2018 yılını konsolide 28.269.442 TL net kar ve %24,02 öz sermaye karlılığı ile kapattık. Şu an itibariyle 250 milyon TL üzerinde bir piyasa değerimiz bulunmakta. Hissedarlarımız için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yatırımlarına değer katmak en büyük arzumuz. Bu konudaki başarımızı, 2018 yılında Gedik Yatırım (GEDIK.E) hissedarlarının yatırımlarına %28 değer kazandırarak bir kez daha teyit etmiş olduk. 2019 yılında da bu başarı trendini devam ettiriyoruz. 2019 yılı itibariyle, yalnızca 5 ayda, hisselerimizin %10,87* (14.5.2019) değer kazandırması bu alandaki başarımızın en önemli göstergesi. Önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımların da sonuç vermesi sonrasında umuyorum hissedarlarımızı mutlu edecek gelişmelere imza atacağız.