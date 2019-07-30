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Sel ve dolunun vurduğu sarımsak fiyatları uçuşa geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Sarımsağın ana vatanı olarak bilinen Kastamonu’da yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı geçen hafta kilosu 15 liradan satılan Kastamonu sarımsağının fiyatı, bu hafta yüzde 100 oranında artarak 30 liraya ulaştı.

Geçen hafta Eskişehir’de kilogram fiyatı 15 liradan alıcı bulan Kastamonu Taşköprü sarımsağı, şu anda 30 liraya satılıyor. Vatandaşlar aşırı yağmur ve dolu yağışından dolayı ateş pahasına satılan sarımsağı alırken bir kere daha düşünüyor. Tezgâhlarda yükselişiyle rekor kıran sarımsakla ilgili pazar esnafı da yetkililerin önlem alması gerektiğini ifade ediyor.

Pazar esnaflarından Emin Özkaya, sel yüzünden fiyatların arttığını ifade etti. Özkaya, "Şu anda sarımsak fiyatları tırmanışta. Daha da tırmanacağını söylüyor üreticiler. Çünkü Kastamonu tarafını dolu vurdu. Sağlam yerleri de sel götürdü. Oradaki üreticilerin çok zararı var. Elde kalanların da talebi çok olduğu için durmadan fiyat artışı var. Şu anda 30 lirayı buldu sarımsak. İlerleyen günlerde 50-60 lirayı bulacağını söylüyorlar. Bu sene böyle geçecek. Geçen hafta kilosu 15 lira civarıydı. 20 gün öncesinde de 10 liraydı. 20 günde sarımsağın kilosu 30 lira oldu. Bir tek sarımsak değil bazı ürünler böyle. Heyelan ve sel olan yerlerdeki ürünler yok olduğu için talep fazla, talebi karşılayamıyorlar. Karşılayamadıkları için de fiyat artışına geçiyorlar. O da genelde İstanbul piyasasında oluyor ve ülke geneline yayılıyor. Vatandaş tepkili de olsa ya Çin’den sarımsak gelecek ya da başka bir ülkeden gelecek ki bu fiyatları biraz durduracaklar. Bu şekil gidecek olursa 50-60 lirayı bulur. Onun için şimdiden yetkililerin önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.

'SELDEN DOLAYI FİYATLAR YÜKSELDİ'

Pazar esnafından Enes Taha Babadağ ise Kastamonu’da sarımsağın az olmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu ve fiyatların daha da artacağını söyledi. Babadağ, "Şu anda sarımsak fiyatları 30 lira. Geçen ay sarımsak fiyatları 15-20 liraydı. Kastamonu’da sarımsağın az olmasından dolayı fiyatlar böyle yüksek oluyor. Getirenler de yüksek satıyor. Selden dolayı fiyatlar yükseldi. Vatandaş da şu anda pahalı buluyor fakat kışın fiyatlar daha pahalı olacak. Kilosu 45-50 lirayı bulacak" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
sarımsak sel Kastamonu fiyat

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