Selçuk Bayraktar’dan ambargo haberlerine dair açıklama

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, son günlerde çıkan ambargo haberleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI"

Bayraktar’ın, yazılı olarak yaptığı açıklama şöyle:

’’Bilinmesinde fayda olan bazı hususları izah etmem gerektiğini düşünüyorum. S/İHA dediğimiz aslında içinde 40’a yakın bilgisayar bulunan bir robot uçak. Bayraktar TB2 SİHA’larımızı kritik tüm aksamlarından bileşenlerine, uçuş görev bilgisayarından yazılımına ve donanımına, aerodinamiğinden mekaniğine kadar tümüyle milli ve özgün tasarıma sahip olarak geliştiriyoruz.

Dünyada rekor sayılabilecek bir düzeyde yüzde 93 yerli katkıyla ve gururla üretiyoruz. Birçok ülkeye ihraç ettiğimiz, dünya basınının neredeyse her gün başarılarını gıpta ile yazdığı ve yüksek teknolojide ülkemizin bayrağını en üst düzeye çeken bir sistemler bütünü.

Kanada’nın S/İHA’larımızın adeta destan yazdığı Karabağ Tek Vatan Harekâtı’nı gerekçe gösterip SİHA’mıza kullanıcının seçimiyle taktığımız faydalı yük denilen bir aksamı/kamerasını satmaması, hâlihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz.